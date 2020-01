von Sabine Gems-Thoma

Sozialpädagogin Natasha Rombach-Döring hat im Gemeinderat über die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Rheintal im Schuljahr 2018/19 informiert. Tätig ist sie an den Schulstandort Küssaberg und Hohentengen. Deutlich stärker in Anspruch genommen wurden demnach Unterstützung und Beratung im Grundschulbereich. „Ich bin im sechsten Jahr an der Gemeinschaftsschule, fühle mich sehr wohl hier und kann hoffentlich noch lange da sein“, sagte sie und dankte für die gute Zusammenarbeit. Im Gemeinderat stellte sie die Inhalte der Schulsozialarbeit und ihren Wochenplan vor. Es wurde deutlich: Es ist ein vielfältiges, umfassendes Aufgabenfeld mit vielen Beteiligten.

Die Schule Die Gemeinschaftsschule Rheintal ist eine Schule mit zwei Hauptstandorten. Im Schuljahr 2018/19 wurden die 298 Schüler von 31 Lehrkräften unterrichtet. Die Klasse eins wird in Lienheim, die Klassen zwei bis vier sowie acht bis zehn werden in Hohentengen, die Klassen fünf bis sieben in Rheinheim unterrichtet. Seit Oktober 2014 ist Sozialpädagogin Nata-sha Rombach-Döring als 80-Prozent-Kraft für die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Gemeinden Hohentengen und Küssaberg sowie des Landkreises.

Fünf Säulen hat die Schulsozialarbeit zum Inhalt. Der Bereich individuelle Hilfen sei relativ gleich geblieben, die Bereiche soziales Lernen, indikative und präventive Angebote, Schulentwicklung und Vernetzung seien angestiegen. Schwerpunkte im Berichtszeitraum waren Beratung und Einzelfallhilfen von Schülern, Eltern und Lehrern. Dabei gab es eine auffällige Verschiebung bei den Klassenstufen. Hilfesuchende kamen hauptsächlich aus den Klassenstufen eins bis vier und fünf bis sieben. Erneut angestiegen sei die Beratung von Gruppen, in denen Eltern und Lehrer beteiligt sind, und insbesondere die individuelle Beratung von Eltern.

Hohentengen/Küssaberg Die Gemeinschaftsschule Rheintal in Küssaberg und Hohentengen ist auf einem gutem Weg Das könnte Sie auch interessieren

Zur Förderung sozialer Kompetenzen, Konfliktfähigkeit und Gewaltprävention gab es in allen Klassen Angebote, weitere in Klasse fünf bis sieben zu Konfliktbewältigung und Mobbing, in Klasse eins bis vier zur Suchtprävention und Gesundheitsförderung. Die Kooperation in der Schule, vor allem mit Schulleitung und Schulleitungsteam, gestalte sich weiterhin gut. Fortgeführt wurde die Kooperation mit der Grundschule Kadelburg. Drei Lehrkräfte haben sich gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin zu Mediatoren ausbilden lassen und bilden jetzt in Klasse sieben Schülermentoren aus. Weitergeführt wurde die Arbeit am Sozialcurriculum der Gemeinschaftsschule, in dem Schwerpunktthemen für jede Klassenstufe festgelegt sind. Derzeit geht es an die Umsetzung. Schwerpunkt ist der Bereich Prävention.

Hohentengen a.H. Immer mehr Schüler suchen das Gespräch: Schulsozialarbeit wird immer häufiger in Anspruch genommen Das könnte Sie auch interessieren

„Das Schuljahr 2018/19 ist im Hinblick auf die Umsetzung der selbst gesteckten Ziele ein erfolgreiches Jahr. Die Schulsozialarbeit konnte sich in den letzten fünf Jahren positionieren und etablieren“, sagte Rombach-Döring. Deutlich wurde, dass die vielfältigen Aufgabenbereiche von der Einzelfallhilfe über unterschiedliche Kooperationen und Netzwerkarbeit bis zur Schulentwicklung überaus arbeits- und zeitintensiv sind. Um die Qualität zu sichern und das Leistungsspektrum voll abzudecken, gab Natasha Rombach-Döring mit auf den Weg, über einen Ausbau mit einer weiteren Fachkraft nachzudenken: „Wünschenswert wäre eine tägliche Präsenz an beiden Standorten.“ Darüber wird im Gemeinderat noch zu diskutieren sein.