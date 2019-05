von Sabine Gems-Thoma

Auch dieses Jahr wird die Gemeinde in den Sommerferien eine Betreuung von Kindergarten- und Grundschulkindern für berufstätige Eltern anbieten. Aufgrund des geringen Bedarfs wird die Betreuung nur in der ersten, zweiten und sechsten Ferienwoche stattfinden.

Hohentengen a.H. Immer mehr Schüler suchen das Gespräch: Schulsozialarbeit wird immer häufiger in Anspruch genommen Das könnte Sie auch interessieren

Im Vorfeld wurde in einer Umfrage unter den Eltern der Kindergarten- und Grundschulkinder der Bedarf für eine Betreuung im Zeitraum 29. Juli bis 6. September ermittelt, informierte Hauptamtsleiterin Tanja Würz die Gemeinderäte. Dabei hatte sich gezeigt, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Die Betreuung wird ab einer Kinderzahl von fünf Interessierten vormittags, nachmittags oder ganztags angeboten.

Reduziertes Angebot

Aufgrund der Teilnehmerzahlen schlug die Verwaltung vor, in der Woche vom 29. Juli bis 2. August eine Betreuung von 7.30 bis 14 Uhr, in der Woche vom 5. bis 9. August von 7.30 bis 13 Uhr, mittwochs bis 14 Uhr und in der letzten Ferienwoche vom 2. bis 6. September von 7.30 bis 13 Uhr anzubieten. Den Einnahmen aus den Gebühren stehen die Betreuungs- und Sachkosten gegenüber. Aufgrund der geringen Anzahl der Kinder ergibt sich ein Defizit von 2325 Euro. Der Gemeinderat sprach sich in seiner Sitzung einstimmig für diesen Vorschlag aus.