von Sabine Gems-Thoma

Eine zufriedene Bilanz zogen die Mitglieder des Musikvereins Lien­heim auf ihrer Hauptversammlung. Stark ist im Verein die weibliche Note, gleich drei Frauen übernahmen neu Positionen im Vorstand. Vorsitzende ist weiterhin Sabrina Bernauer, neue stellvertretende Vorsitzende Leonie Kaiser. Insgesamt 20 Auftritte absolvierten die 33 Aktiven im vergangenen Jahr, neben Frühschoppen- und Nachmittagskonzerten, auch außerhalb der Gemeinde, waren sie bei kirchlichen Anlässen, beim Volkstrauertag und am Bunten Abend und Umzug des Narrenvereins dabei. Vorsitzende Sabrina Bernauer hob besonders das sehr gelungene Adventskonzert und das dreitägige Dorffest hervor. „Die Baden.FM.Schwarzwaldparty am Dorffestsamstag war gut besucht, allerding blieb der erhoffte Ansturm leider aus“, stellte sie fest.

Zur Statistik gab sie bekannt, dass dem Verein 33 Aktive, 19 Frauen und 14 Männer, angehören. Das Durchschnittsalter liegt bei 33 Jahren. Von den 19 Ehrenmitgliedern spielen neun aktiv im Orchester. Derzeit sind drei Zöglinge in der Ausbildung. 88 Passivmitglieder unterstützen den Verein. Bei den 50 Proben lag der durchschnittliche Besuch bei 80 Prozent.

Vorsitzende Sabrina Bernauer verabschiedete Klaus Sutter (links) nach 20 Jahren und Lothar Bernauer nach 42 Jahren mit einem großen Dankeschön und einem Präsent aus dem Vorstand des Musikvereins Lienheim. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Bester Probenbesucher war Steffen Guhl, der nur einmal fehlte. Aus dem Vorstand verabschiedet wurde nach 20 Jahren Klaus Sutter, der Jugendsprecher, Festwirt, Protokollführer, acht Jahre Vorsitzender und zuletzt sechs Jahre zweiter Vorsitzender war. Ebenfalls verabschiedet wurde Lothar Bernauer. Er war 42 Jahre als Materialwart, erster und zweiter Vorsitzender, Schriftführer, Kassenprüfer und zuletzt Kassierer im Vorstand tätig. Beide erhielten ein Präsent.

Der Verein Der Musikverein Lienheim hat 33 aktive Mitglieder. Vorsitzende ist Sabrina Bernauer, Telefon 0171/680 95 79 oder per E-Mail (vorsitzende@mv-lienheim.de). Dirigent ist Paul Maurer).

Ein großes Dankeschön für die tolle Repräsentation in der Gemeinde sprach Bürgermeister Martin Benz dem Verein aus und leitete die Wahlen. Vorsitzende bleibt Sabrina Bernauer, neue stellvertretende Vorsitzende ist Leonie Kaiser, neue Kassiererin Johanna Scheuble, Schriftführerin bleibt Maria Scheuble-Tröndle, Protokollführerin Kathrin Brenninger, Kassenrevisoren Meinrad Sutter und Friedhelm Zimmer, Materialwart Nico Kaiser, neue Notenwartin ist Hannah Sutter, Jugendsprecherin weiterhin Ronja Kutt.

Am 29. März bietet der Musikverein ab 10.30 Uhr im Bürgerhaus in Lienheim in einer Informationsveranstaltung allen, die gerne ein Instrument erlernen oder wieder ins Musizieren einsteigen möchten, die Gelegenheit, ein Instrument auszuprobieren. Das Dorffest findet vom 27. bis 29. Juni statt, das Adventskonzert ist am 29. November.