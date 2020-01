von Sabine Gems-Thoma

Zu einer offenen Mitgliederversammlung lud der CDU-Ortsverband ein. Es wurden Ideen gesammelt, wie sich die Bürger mehr für Politik begeistern lassen.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Klaus Hofmann, der 13 Jahre als Kassierer tätig war, sowie Renate Hofmann als Schriftführerin. Für zunächst ein Jahr bis zu den turnusmäßigen Wahlen wurde Thomas Schnurr als Kassierer gewählt, der Posten eines Schriftführers blieb vakant.

Die Ehrung von Hilde Thoma für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU wird Richard Wagner persönlich übermitteln. Immer schwieriger werde es, engagierte und junge Mitglieder zu finden, so Wagner. Die Junge Union-Gruppe ruhe derzeit. Regelmäßige Vorstandssitzungen, Besichtigungen und offene Treffs, eine Berlinfahrt waren Ideen, um neue Leute anzusprechen und die Gemeinschaft zu fördern.

„2019 war geprägt durch die Kommunalwahlen. Das war eine große Herausforderung und hat viel Zeit gekostet“, resümierte Vorsitzender Richard Wagner. Zum dritten Mal hintereinander sei die CDU stimmenstärkste Fraktion geworden.

Ebenso wie Elmar Maier, der über aktuelle Themen im Gemeinderat berichtete, sieht er die Zusammenarbeit der 14 Ratsmitglieder sehr positiv. „Einen Fraktionszwang gibt es im Rat nicht, wohl aber unterschiedliche Meinungen in den Diskussionen, die immer sehr offen geführt werden“, so Maier. Mit vier Sitzen hat die CDU einen Sitz im Gemeinderat verloren.

Aus der Regionalkonferenz Nördlich Lägern, Fachgruppe Oberflächenanlage, informierte Matthias Bachmann über den derzeitigen Stand. In 14 Sitzungen beschäftigen sich die drei deutschen Vertreter mit der Abwägung der zwei in unmittelbarer Grenznähe gelegenen Oberflächenstandorte. Am 14. März tagt die Vollversammlung der Regionalkonferenz erstmals zu dem Thema in Hohentengen.

Um sich Gehör zu verschaffen gegen die zunehmende Nordausrichtung und die weiter steigenden Belastungen durch den Flugverkehr machte Bürgermeister Martin Benz auf eine Veranstaltung am 1. April in der Mehrzweckhalle Hohentengen aufmerksam, bei der die Bürger zu Wort kommen sollen.

Über das Bürgernetzwerk Hohentengen informierte Anton Steppeler. Aktuelles sei immer über die Webseite unter buergernetzwerk.hohentengen.net zu erfahren.

Infos und Kontakt: Der CDU-Ortsverband Hohentengen hat 36 Mitglieder. Vorsitzender ist Richard Wagner, erreichbar unter der Telefonnummer 07742/923 10 oder per E-Mail: (mail@edeka-wagner.de).