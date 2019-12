von Sabine Gems-Thoma

Vollbesetzt war am Sonntagabend die Lienheimer Halle als es hieß: Vorhang auf zu „Der geschenkte Urlaub“, ein Schwank von Gerrit Voskes. Die elf Akteure der Theatertruppe des Radsportvereins Lienheim unter der Regie von Hady Sträsler vollbrachten eine Mammutleistung, erhielten immer wieder Szenenapplaus und hatten die Lacher voll auf ihrer Seite beim Spiel um Lügen, Liebe und Entlarvung.

Im Schankraum des Landgasthauses „Hirschen“, ein bisschen Lokalkolorit muss sein, ist am Wochenende so einiges los. Stammgäste Johann Weisshaupt (Markus Gampp) und seine Frau Lena (Karin Teufel) sollten eigentlich in Griechenland weilen, wo sie angeblich jedes Jahr ihren Urlaub verbringen. Denn diese Reise hat der Vertreter zum 25-jährigen Dienstjubiläum von seinem Chef Sartorius (Herbert Wagner) geschenkt bekommen. Aber die beiden haben Flugangst und verbringen ihre Ferien viel lieber in Lienheim.

Viele Lügen im Landgasthaus

Und es ist nicht die einzige Lüge, die Johann so auftischt. Der liebestollen Helena Wassermann (Ramona Schwarz) hat er erzählt, er sei Junggeselle, und als diese ebenso wie der auf einen Seitensprung mit ihr bedachte Eugen Sartorius und Weisshaupts Sohn Peter (Andreas Gampp) samt Freundin Ilona (Simone Sutter) auftauchen, bleibt nur eines: unerkannt in Deckung gehen. Da haben der schlitzohrige und gewitzte Wirt Alwin (Martin Sutter) und seine resolute Frau Dorthe (Bettina Ebner) alle Hände voll zu tun, dass der Schwindel nicht auffliegt.

Herrlich die Szenen mit der grantigen, eigennützigen Frau Pfusch (Amanda Buchmann), die ihrem schüchternen, naiven, lispelnden Sohn Heini, köstlich gespielt von Marco Lüthy, seit Jahren Gebrechlichkeit vorspielt und ihre Alkoholsucht vertuscht. Doch alle haben die Rechnung ohne Wirt Alwin gemacht. Er hält die Fäden in der Hand und bewahrt kühlen Kopf, auch als unverhofft die elegante Ehefrau Konstanze Sartorius auftaucht, um ihren Mann „in flagranti“ zu erwischen – Szenenapplaus für Willi Zimmer in Frauenkleidung. Schlussendlich schafft es jedoch Alwin, alles zu einem guten Ende zu bringen.

Die Theaterabende Alle zwei Jahre veranstaltet der Radsportverein Lienheim um die Weihnachtszeit die traditionellen Theaterabende. Gespielt wird auf der Bühne der Lienheimer Halle. Am Wochenende vor Weihnachten und am ersten Weihnachtstag treten die Akteure unter der Regie von Hady Sträsler auf. Für die Bewirtung sorgen die Helfer des Radsportvereins, außerdem gibt es bei der Tombola Preise zu gewinnen.

Reichlich Beifall gab es für die tolle Leistung der Akteure. Jeder hat unter der Regie von Hady Sträsler seine Figur gut ausgefüllt und stimmig in Szene gesetzt. Hinter den Kulissen unterstützte Souffleuse Astrid Zimmer, bei der Maske Meike Gampp und für das Bühnenbild waren Valentin Boller und Gerhard Wehrle verantwortlich. Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, ist um 20 Uhr nochmals Gelegenheit die letzte der drei Aufführungen mitzuerleben.