Hohentengen – Seit nunmehr 40 Jahren besteht die Firma Metallbau Thoma im Gewerbegebiet in Hohentengen. Gegründet von Vater Rainer Thoma führt seit 2009 Sohn Christian den Betrieb für Baustahl-, Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung. Hier entstehen Stahlkonstruktionen, Balkone, Treppen, Geländer, Fenster, Türen, Wintergärten und der passende Sonnenschutz. Dabei legt der zertifizierte Betrieb mit seinen computergesteuerten Maschinen bei den maßgeschneiderten Lösungen höchsten Wert auf Qualität.

Gegründet wurde der Metallbaubetrieb 1980 von Rainer Thoma, gelernter Schlosser, zusammen mit seiner Frau Rosi nach seiner Meisterprüfung 1979. Die erste Werkstatt richtete er im Keller seines Wohnhauses in Herdern ein, schon 1981 zog er in eine 140 Quadratmeter große Werkhalle im Gewerbegebiet in Hohentengen um. Doch auch diese wurde bald zu klein und die erste eigene Halle mit 400 Quadratmetern in der Industriestraße 6 entstand, 1988 wurde die Fläche nochmals verdoppelt.

Inzwischen hatte Sohn Christian seine Ausbildung als Metallbauer absolviert, seine Prüfung als Metallbaumeister erfolgreich abgelegt und stieg 1991 mit in die Firma ein.

1993 wurde dem Stahlbaubereich der Metallbau angegliedert und dafür im Obergeschoss eine Werkstatt integriert und komplett neu eingerichtet. Hier werden Fenster, Türen und Wintergärten in Aluminiumbauweise produziert.

Auch diese Sparte entwickelte sich erfolgreich. 2002 wurde die Aluwerkstatt durch einen Anbau an der Nordseite der Halle um 300 Quadratmeter vergrößert sowie der Bürotrakt umgebaut, sodass der Betrieb heute über 1200 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche und einen kundenfreundlichen, modernen Bürotrakt verfügt.

2009 übernahm Christian Thoma das Unternehmen und führt es als Einzelfirma weiter. Seit 2013 hat die Firma einen zweiten Standort in Bad Zurzach, um die schweizerische Kundschaft besser bedienen zu können. Heute beschäftigt Metallbau Thoma zwölf Mitarbeiter in den drei getrennten Werkstattbereichen der Aluminium- Stahl- und Edelstahlbearbeitung. Jeden Tag ist auch Rainer Thoma noch einige Stunden mit im Betrieb tätig und unterstütz mit seinem großen Erfahrungsschatz den Betrieb.

Seit 1981 bildet der Betrieb Lehrlinge aus. „Wir legen sehr viel Wert darauf, Lehrlinge auszubilden. Leider finden sich nicht jedes Jahr Ausbildungswillige, die diesen sehr vielseitigen Beruf ergreifen möchten. Und auch Fachkräfte zu bekommen ist schwierig geworden“, weiß Christian Thoma, der seit 2018 ehrenamtlich als Obermeister der Metallinnung Hochrhein tätig ist und dort die Ausbildungen und Prüfungen begleitet.