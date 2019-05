von Sabine Gems-Thoma

Es waren drei tolle Festtage. Mehr als 400 Blasmusiker und ein Vielfaches mehr an Besuchern waren beim Musikverein Stetten-Bergöschingen, dem Ausrichter des diesjährigen Bezirksmusikfestes des Bezirks 3, zu Gast. Sie erlebten Partystimmung und abwechslungsreiche Unterhaltungskonzerte der zehn Musikvereine und verfolgten interessiert das Marschmusikdefilee und den eindrucksvollen Gesamtchor auf dem Sportgelände.

Handwerkervesper, Frühschoppenkonzert und Nachmittagsprogramm: Die zehn Musikvereine des Bezirks 3 unterhielten das zahlreiche Publikum mit traditioneller, moderner und vielseitiger Blasmusik. Hier die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl unter der Leitung von Manuel Wagner. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Nach dem gut besuchten Handwerkervesper und vollem Zelt zur Partynacht war der Höhepunkt der Sonntag. Die Bezirksvereine hatten nach dem Zeltgottesdienst die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Und wer noch nicht am Handwerkervesper oder Frühschoppenkonzert beteiligt war, der gestaltete das Nachmittagskonzert am Sonntag mit. So zeigten alle Vereine ihr Können, sorgten für gute Stimmung und erhielten dafür begeisterten Applaus.

Die Nachmittagskonzerte am Bezirksmusikfest-Sonntag eröffnete schwungvoll der Musikverein Dettighofen. Die Musiker präsentierten sich erstmals auswärts in neuer Uniform. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Unter anderem waren die Bürgermeister der Heimatgemeinden der Bezirksmusikvereine, Vertreter des Präsidiums des Blasmusikverbands Hochrhein und ehemalige Funktionäre gekommen, um das Marschmusikdefilee auf dem Rasenplatz in Stetten mitzuerleben. Dicht an dicht verfolgten die zahlreichen Zuschauer am Spielfeldrand die Darbietungen, klatschten im Takt und spendeten Beifall. Zusätzliche Informationen gab Chefansager Willi Meier zu den Vereinen. So hat der Musikverein Lienheim mit 56 Prozent die höchste Frauenquote zu verzeichnen und die Dorfmusik Rechberg 20 Jugendliche in Ausbildung.

Dicht umsäumt war der Spielfeldrand beim Marschmusikdefilee der zehn Musikvereine des Bezirks. Es wurde im Rhythmus mitgeklatscht und die Akteuere erhielten für ihre Darbietungen (im Bild der Musikverein Grießen) reichlich Beifall. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Ein eindrucksvolles Erlebnis war der abschließende Gesamtchor der mehr als 400 Musiker, für den Bezirksdirigent Elmar Maier Wagners „Festmusik“ und den beliebten Marsch „In Harmonie vereint“ ausgewählt hatte. Grüße und Glückwünsche zum gelungen Fest überbrachte für den Blasmusikverband Hochrhein Vizepräsidentin Brigitte Russ und für den Bezirk 3 die Vorsitzende Nicole Marquardt, die gemeinsam die zentrale Ehrung für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft vornahmen.

Beim Bezirksmusikfest wurden acht Musiker für 25 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet (von links): Elke Schaub, Thomas Indlekofer, Kirsten Meier, Axel Weißenberger, Imke Hack, Johann Gäng, Markus Kientzi, Stefan Genswein, Bezirksvorsitzende Nicole Markhardt und die Vizepräsidentin des Blasmusikverbandes Hochrhein, Brigitte Russ. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Tanja Burkhard-Wehrle, Vorsitzende des Musikvereins Stetten-Bergöschingen, zog ein rundum positives Resümee über das Bezirksmusikfest: „Es war mega gut, wir sind von der Resonanz überwältigt worden. An allen drei Tagen war tolle Stimmung und auch der Wettergott war uns gut gesonnen. Wir sind mehr als zufrieden. Es war anstrengend, aber sehr, sehr schön.“

Stetten Bilder vom Bezirksmusikfest des Musikvereins Stetten-Bergöschingen vom 17. bis 19. Mai in Hohentengen-Stetten Das könnte Sie auch interessieren