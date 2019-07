von Sabine Gems-Thoma

Es war ein begeisternder Konzertabend des Xangvereins Extrem Fin. Dieses Jahr präsentierte der Chor unter der Leitung von Georg Boller in einem Benefizkonzert zugunsten der Außenrenovierung in der Pfarrkirche St. Maria kirchliche und weltliche Lieder, vorwiegend aus der Zeit der Romantik. Der lang anhaltende Schlussapplaus der rund 300 Zuhörer für das anspruchsvolle Repertoire mündete in stehenden Beifallsbekundungen.

Zufrieden waren nicht nur Sänger, Chorleiter Georg Boller (vorne) und Joachim Borgmann (links) – auch das Publikum, dass mit langanhaltendem Beifall für das eindrückliche Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Maria dankte. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Mit einem herzlichen Willkommen und einem großes Dankeschön an den Chor für die Idee, den Reinerlös des Jahreskonzertes der derzeitigen Renovierung der Pfarrkirche zukommen zu lassen, freute sich Pfarrer Marcus Maria Gut über den guten Zuspruch in der fast voll besetzten Kirche.

Hohentengen a.H. Die Arbeiten für die Außenrenovation der Kirche St. Maria in Hohentengen sind im vollem Gange. Das Gotteshaus soll zum 500-jährigen Jubiläum im Oktober 2020 in neuem Glanz erstrahlen Das könnte Sie auch interessieren

Die Anrufung des christlichen Gottes mit vielfältigen Formen göttlicher und irdischer Anbetung unterschiedlichster Couleur und Herkunft zu ergänzen, das, so Katrin Ensinger in ihrer das Konzert bereichernden Ansage, war Hintergrund der anspruchsvollen Liedvorträge.

Bereichterte den Konzertabend mit ihrer Programmansage: Katrin Ensinger. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Huldigung und Lobpreis, Flehen und Bekennen, Besinnung, Lebensfreude und Liebesschwüre – das Konzert ließ in die Welt der Gefühle eintauchen. Wie immer wurden die Liedvorträge des 27-köpfigen Chores am Klavier einfühlsam von Joachim Borgmann begleitet.

Werke von Edgar Elgar, Gioachino Rossini und Gabriel Faurés „Pavane op. 50“, mit schönen Wechseln zwischen den Stimmlagen, führten ein. Lebensfreude, Kampfeslust und Demut – für Griegs „Tempeltanz op. 50“ gab es sehr viel Beifall. Ein großer Genuss war das leidenschaftliche Gebet „Hör mein Bitten“ von Mendelssohn Bartholdy, mit wunderbarer kraftvoller Sopransolostimme von Natascha Etspüler – großer Beifall dafür.

Ein besonderer Hörgenuss war das „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy mit eindrücklicher, kraftvoller Sopransolostimme von Natascha Etspüler und Klavierbegleitung von Joachim Borgmann im Konzert des Xangverein Extrem Fin. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Ins Barock entführte Organistin Akane Imazu-Gjebrea, die kurzfristig für die erkrankten Akteure an Trompete und Orgel eingesprungen war und für ihre eindrucksvollen Vorträge sehr viel Beifall erhielt.

In die Welt der Anden tauchte der Chor mit „Kyrie“ von Ariel Ramirez ein, viel Beifall für die warme, innige Altstimme von Ulla Haupt-Burkhard. Schöne Vielstimmigkeit war in „Cantique de Jean Racine“ zu genießen.

Dann wurde es „leichter“: beschwingt, ausgelassen, leichtfüßig und aus vollen Kehlen Elgars „The Dance“. Zuversichtlich und froh gestimmt das soulige „Sunny“ von Bobby Hebb. Langanhaltender Beifall brandete nach dem letzten Stück auf und natürlich gab es dafür eine Zugabe. Der nochmalige Schlussapplaus endete in stehenden Beifallsbekundungen für einen eindrücklichen Konzertabend.