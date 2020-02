von Sabine Gems-Thoma

Auf ein ruhiges Vereinsjahr blickten die Mitglieder des Tennisclub Hohentengen zurück. Die sportlichen Erfolge der fünf Mannschaften waren gut. Sorge bereitet jedoch die seit Jahren rückläufige Mitgliederzahl. Keine Probleme gab es bei der Neuwahl des Vorstandes.

Vorsitzender ist Martin Blossat betonte in seinem Rückblick, dass sich das Herrichten der Plätze durch eine spezialisierte Firma bewährt hat: „Das spart uns zwei bis drei Wochen Arbeit.“ Der Eröffnungsbrunch musste aufgrund des Wetters leider ausfallen. Er steht auch dieses Jahr wieder auf dem Programm, eventuell verbunden mit einem Turnier. Gut angekommen ist das Sommerfest. Außer den Arbeitseinsätze für den Verein war der Tennisclub auch an der Dorfputzete dabei.

Seit 2015 nahm die Zahl der Mitglieder um netto 24 ab, trotz Neuaufnahmen. „Kein schöner Trend. Leider ist es generell schwierig, Leute zum Tennissport zu bewegen. Ein klassischer Familiensport ist es nicht mehr“, bedauerte Blossat.

Vereinsmeisterschaften

Bei den Vereinsmeisterschaften siegten bei den Damen Alexandra Michel, bei den Herren Timo Beha, im Damen-Doppel Alexandra Michel und Miriam Prescher, im Mixed Miriam Prescher und Timo Beha. Fünf Mannschaften nahmen an den Rundenspielen teil. Die Damen 1 belegten den dritten Platz in der zweiten Bezirksklasse, die Herren 1 den dritten Platz in der zweiten Bezirksliga, Herren 2 den fünften Platz in der zweiten Bezirksklasse, die Herren 40 den dritten Platz in der ersten Kreisliga und die Herren 60 den zweiten Platz in der zweiten Bezirksklasse. Auch zur neuen Saison gibt es bei den Herren eine Spielgemeinschaft mit Küssaberg, eine Herren 60 Mannschaft wird nicht mehr gemeldet. Die Finanzen sind solide, in der Kasse gab es ein Plus.

Vier Jugendliche trainierten 2019 beim Tennisclub, informierte Jugendwart Patrick Prescher. Die Kooperation mit der Schule wird fortgesetzt und die Tennis AG wieder angeboten.

Wahlen

Für zwei weitere Jahre wurden einstimmig in den Vorstand gewählt: Vorsitzender Martin Blossat, stellvertretender Vorsitzender Günter Oehlenberg, Kassiererin Alexandra Michel, Schriftführerin Bettina Granacher, Jugendwart Patrick Prescher, Sportwart Christian Bonkowski, Beisitzer Ingo Dörflinger, Kassenprüfer Heinz Albiez und Sven Amann. Den Dank für das ehrenamtliche Engagement und die Grüße der Gemeinde übermittelte Bürgermeisterstellvertreter Richard Wagner.