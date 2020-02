Hohentengen – Hohentengen wird am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Februar, zur Narrenhochburg. Zwei Tage ist die Narrenzunft Bohnenviertel Hohentengen Ausrichter des 40. Kleggaunarrentreffens und feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist der große Umzug am Sonntag mit 57 Zünften und Gruppen. 3200 Hästräger werden erwartet, bieten den Zuschauern ein buntes, fröhliches Bild und sorgen für ausgelassene Stimmung. Am Samstag erwartet die Besucher einen Nachtumzug, ein Hexensprung und die Partymeile wird geöffnet.

Fest in der Hand des Narrenvolkes wird Hohentengen am 8. und 9. Februar sein, werden doch mit 3200 Hästrägern und 2000 Zuschauern einiges mehr an Narren erwartet, als die Gemeinde Einwohner hat. Für die Zunft und alle Helfer eine große Herausforderung.

Die Bohnenviertelnarren sind bereits zum fünften Mal Ausrichter des großen Narrentreffens der Kleggaunarrenvereinigung, immer ein besonderer Höhepunkt der Fasnacht in der Region. Gleich der zweite Umzug der 1978 gegründeten Vereinigung fand in Hohentengen statt, seitdem alle zehn Jahre.

19 örtliche Vereine und Gruppierungen unterstützen die Zunft mit Verpflegungsstationen in der Ortsmitte, in Pfarrsaal, Scheune, Zelten und auf der Gass.

Los geht es am Samstag, 8. Februar. Damit auch von auswärts jeder gut hin- und heimkommt, gibt es einen günstigen Busshuttle von Waldshut, Erzingen und Jestetten. Die Abfahrtszeiten sind im Internet (www.nz-bohnenviertel.de), Menüpunkt „Kleggaunarrentreffen Infos“ zu finden.

Um 18.11 Uhr ist ökumenischer Narrengottesdienst in der Kirche St. Maria. Um 19.11 Uhr startet der Nachtumzug mit 21 Gruppen, über Kirchstraße, Hauptstraße, Bergstraße, Schulstraße und Fluhstraße. Um 21.11 Uhr vollführen die Tiengener Schlosshexen ihren Hexensprung. Außerdem sind zwei Bühnen für Auftritte der Guggenmusiken aufgebaut. Rund um den Rathausplatz hat die Partymeile von 18 bis 3 Uhr geöffnet.

Ab 11 Uhr kann am Sonntagmorgen, 9. Februar, wieder im Dorf gefeiert werden. Bereits um 10.30 Uhr ist Zunftmeisterempfang für alle Zunftvertreter. Der große Umzug mit den 57 Zünften, Gruppen und Guggen aus dem Landkreis, dem Lörracher Raum, Schwarzwald-Baar und der Schweiz startet um 13.30 Uhr in der Hauptstraße/Ecke Ensfeld, geht über die Kirchstraße und wird sich über die Schul- und Bergstraße wieder auflösen. Mit ihren schönen, schaurigen, lustigen Masken, den aufwändigen, bunten Häs, jeder Menge guter Laune und Musik werden die Traditionszünfte und Guggen für ein farbenprächtiges Bild und ausgezeichnete Stimmung bei den zahlreichen Zuschauern am Wegesrand sorgen. Und danach geht es ausgelassen im ganzen Dorf weiter.

Programm