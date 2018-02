Hohentengen Kein Entrinnen beim Narrengericht

In Hohentengen regiert nun die Narretei. Bürgermeister Martin Benz wurde verurteilt zur Überlassung eines Grundstücks zum Bau eines Wagenunterstandes für die Narrenzunft.

Die Schneeflocken wirbelten mit dem Konfetti um die Wette – und alles schien nur darauf gewartet zu haben, dass es endlich losgeht mit der Narretei. Für den Bürgermeister gab es kein Entrinnen. Das höchst rechtsfreie Narrengericht erklärte ihn zum Gebühren-Dschungel-König und verurteilte zur Überlassung eines Grundstücks zum Bau eines Wagenunterstandes für die Narrenzunft.

Mit lauter Tschättermusik weckten Narren und Truubehüeter das Volk zu noch nachtschlafender Zeit und machten unmissverständlich klar: Die Fasnacht ist da. Auf dem Rathaus tagte das hohe Narrengericht, und der Sitzungssaal erlebt wohl nur selten so viel (närrisches) Volk, wie zur Gerichtsverhandlung über Gemeindeoberhaupt Martin Benz. Die Liste der Vergehen war so lang, dass es in diesem Jahr nicht einmal mehr die Gelegenheit zur Verteidigung für den Angeklagten gab und auch der "Gut(e)" geistliche Beistand nichts nutzte.

Nach kräftiger Stärkung ging es in Schule und Kindergärten. Hier heizten die Truubehüeter kräftig ein, wurden Spiele gemacht und der Narrennachwuchs endgültig befreit.