Hohentengen Jugendlicher tickt aus und schießt mit Luftgewehr auf seine Familie

Bei einem Familienstreit ist ein Jugendlicher in Hohentengen am Hochrhein (Kreis Waldshut) ausgerastet und hat mit einer Luftpistole auf seine Familie geschossen.

Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochabend eine Gewalttat in familiärem Umfeld, bei der ein Jugendlicher mit einer Luftpistole auf Angehörige geschossen haben soll. Wie die Polizei am Freitag angibt, soll der Tatverdächtige psychische Probleme haben. Der Sohn soll im Zuge eines Streits die Beherrschung verloren haben. Vater und Bruder des Tobenden hätten sich ihm entgegen gestellt. Daraufhin soll der Jugendliche eine Luftpistole geholt und damit durch eine Türe geschossen haben.

Laut Polizeiangaben habe das Projektil die Mutter nur knapp verfehlt haben. Dem Vater sei es gelungen, seinem Sohn die Waffe zu entreißen. Der mutmaßliche Schütze sei aus dem Haus gestürmt und mit einem Fahrrad geflüchtet. Die Familie informierte die Polizei, die den jungen Mann gegen 20.30 Uhr im Ort gesichtet und vorläufig festgenommen hat. Nach Entnahme von Blutproben wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.