Hohentengen In der neuen Sporthalle der Rheintalschule, Standort Hohentengen, ist mehr Schallschutz notwendig

Im Sportbetrieb zeigt sich, dass in der Turnhalle der Rheintalschule viel Hall entsteht. An drei Wänden muss deshalb nachgebessert werden.

In der Turnhalle des neuen Mensa-Gebäudes der Rheintalschule, Standort Hohentengen, sind Nachbesserungen in Sachen Schallschutz notwendig. Die akustischen Zusatzmaßnahmen sollen eine Woche vor und in den Osterferien durchgeführt werden. Bei der Nutzung der neuen Turnhalle durch die Schule und Vereine hat sich erwiesen, dass es in der Halle während des Sportbetriebs sehr stark hallt und dadurch zu laut ist, sodass eine zusätzliche Schalldämmung notwendig wird.

Bislang ist nur die Decke mit absorbierenden Schallschutzmaterialien ausgestattet, bei den Wänden wurde aus Kostengründen darauf verzichtet. Architekt Peter Schanz erläuterte die Maßnahme im Gemeinderat, die jetzt eine zusätzliche Auskleidung an drei Wänden mit absorbierender Weißtannenleisten-Verkleidung, ähnlich wie an der Decke, vorsieht. Die Maßnahme soll eine Woche vor und in den Osterferien, vom 19. März bis 6. April, durchgeführt werden, sodass die Halle nach den Ferien wieder zur Verfügung steht. Geschlossen stimmte der Gemeinderat für das Angebot der Schreinerei Vogt aus Ühlingen in Höhe von 22 610 Euro.

Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Bürgermeister Martin Benz bekannt, dass Nadine Meyer zum 1. Februar als Kinderpflegerin in Teilzeit in der Kindertagesstätte Herdern eingestellt wird und Jana Grassel zum 8. Januar als Erzieherin in Vollzeit in der Kindertagesstätte Hohentengen eingestellt wurde. Für die Erweiterung des Gewerbegebiets Hohentengen hat die Gemeinde 4336 Quadratmeter Gelände erworben.

Im Neubaugebiet in Günzgen gab es grünes Licht für das erste Bauvorhaben. Der Tagesordnungspunkt zur Nahwärmeversorgung und einer Zusammenarbeit mit der Agrar-Energie GdR Boller wurde vertagt, da es noch einiger technischer Abklärungen bedarf. Auf Anfrage informierte Bürgermeister Martin Benz, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen bei den Starkregenfällen in Hohentengen gegriffen haben, es in Bergöschingen allerdings zu einigen Überflutungen kam.

Richard Wagner (CDU) machte auf überschwemmte Straßenbereiche zwischen Hohentengen und Lienheim aufmerksam, die verkehrsgefährdend seien. Die Schadensbilanz im Wald nach den heftigen Stürmen sei vom Forst auf 1000 Festmeter geschätzt worden, fast ein halber Jahreshiebsatz.