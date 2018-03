vor 6 Stunden Sabine Gems-Thoma Hohentengen a.H. In der Bürgerversammlung in Hohentengen gibt es viele Klagen über das Verkehrsverhalten

Das Falschparken und die dadurch entstehnden Verkehrsbehinderungen waren Thema in der Bürgerversammlung in Hohentengen. Am 17. März wird die Überquerungshilfe am Ortseingang eingerichtet, dafür wird die Straße über das Wochenende gesperrt.