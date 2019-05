Aus der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Rheintal im Schuljahr 2017/18 berichtete Sozialpädagogin Natasha Rombach-Döring im Gemeinderat. Deutlich mehr Schüler als im Vorjahr suchten die Einzelberatung auf und es wurden mehr Gespräche mit Gruppen, Eltern und Lehrern als im Vorjahr geführt. Das macht deutlich: Die Schulsozialarbeit ist fester Bestandteil im Schulleben und die fachliche Beratung und Unterstützung werden wahrgenommen und aktiv genutzt.

86 Schüler suchten in über 130 Einzelgesprächen die Schulsozialarbeiterin auf, ebenso viele Jungen wie Mädchen, schwerpunktmäßig aus den Klassen 5 bis 7. Bei den Jungen lagen die Themen hauptsächlich im persönlichen und schulischen Umfeld und betrafen Zukunftsfragen, Sozialverhalten, Suchtthematik, Konflikte mit Mitschülern und Lehrern und Schulverweigerung. Bei den Mädchen wurden im persönlichen Umfeld Beziehungsthemen, Konflikte mit Eltern, emotionale, psychische und gesundheitliche Probleme angesprochen und war der Prozentsatz aus dem Bereich Familie und Sozialraum höher.

Außerdem wurden 47 Gruppengespräche durchgeführt, wobei der Anteil, an dem Lehrer und Erziehungsberechtigte teilnahmen, anstieg. Angestiegen sind auch die Einzelberatungen von Lehrkräften und die Häufigkeit der Kontakte mit Eltern. „Es ist gut, dass es immer mehr zu Gesprächen kommt, bevor Maßnahmen ergriffen werden müssen“, wertete Natascha Rombach-Döring dies positiv. Mit der neuen Schulleitung habe sich auch die Zusammenarbeit verbessert.

In den verschiedenen Klassenstufen wurden Angebote zu den Themen Gewaltprävention, Partizipation, zum Präventionsprogramm „Echt stark“, den Umgang mit neuen Medien, Konfliktbearbeitung und Mobbingprävention gemacht, die Kennenlerntage in Klasse 5 organisiert, die Mostaktion durchgeführt und bei Projekttagen unterstützt.

Tendenziell zugenommen habe das Thema Schulabwesenheit. Hierzu wurde mit Lehrkräften und Schulleitung eine Arbeitsgruppe gegründet, die Handlungssicherheit im Umgang mit Schulabsentismus geben soll. Weiterentwickelt wurde das Sozialcurriculum, das schwerpunktmäßig Präventionsthemen, und spezielle Projekte fächerübergreifend in den Unterricht integriert. Durchgeführt wurden schulinterne Fortbildungen zum Thema Klassenrat und Konfliktmanagement. Fortgeführt wird die Kooperation mit der Grundschule Kadelburg. Gewichtigen Anteil in der Schulsozialarbeit hat die Vernetzung mit Jugendamt, Beratungsstellen, Polizei, Fachkliniken und Ärzten.

Zusammenfassend wurde festgestellt, dass es ein erfolgreiches Jahr war und sich die Invia-Schulsozialarbeit an der GMS Rheintal über die letzten vier Jahre positionieren und etablieren konnte. Mit einem „Ganz herzlichen Dank für ihre Arbeit“, unterstrichen Bürgermeister und Gemeinderat dieses Fazit.

Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges Angebot der Jugendhilfe in Kooperation mit den teilnehmenden Schulen. Die Schulsozialarbeit wird vom katholischen Verband Invia an der Gemeinschaftsschule Rheintal durchgeführt. Seit 2014 ist Sozialpädagogin Natasha Rombach-Döring mit einer 80-Prozent-Stelle an den Hauptstandorten Rheinheim (Klasse 5 bis 7), Hohentengen (Klasse 2 bis 4 und 8 bis 10) und an der Grundschule in Lienheim (Klasse 1) tätig. Finanziert wird die Schulsozialarbeit aus Mitteln der Gemeinden Hohentengen und Küssaberg sowie des Landkreises Waldshut.