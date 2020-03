von Sabine Gems-Thoma

In ihrer offenen Mitgliederversammlung haben die Freien Wähler des Ortsverbands Hohentengen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen gehalten. Diese brachten einige Veränderungen in der Fraktion, sodass jetzt auch die Ortsvorsitzenden neu gewählt wurden: Neu an der Spitze sind Christian Brädler und als Stellvertreter Heiko Zimmermann.

„Der Generationswechsel bei den neu gewählten Kandidaten hat uns etwas hart getroffen, aber wir haben wieder vier super Kandidaten im Gemeinderat“, resümierte Vorsitzender Markus Wehrle, der ebenso wie Bert Kelz nicht die erforderliche Stimmenzahl für den Wiedereinzug erhielt. Roland Blatter hatte bereits im Vorfeld nach zehnjähriger Gemeinderatszeit sein Ausscheiden aus dem Gremium erklärt. Viel Lob habe es für die Liste gegeben und es habe ihn sehr gefreut, dass sich auch die jungen Kandidaten sehr engagiert eingebracht haben, sagte Wehrle.

Neu wurden für die Freien Wähler Christian Brädler, Heiko Zimmermann und Uwe Hecht in den Gemeinderat von Hohentengen gewählt. Christian Hupfer ist jetzt seine zweite Periode im Gremium. Alle vier sprachen von einem guten, konstruktiven Miteinander über die Fraktionen hinweg. „Die Arbeit macht sehr viel Spaß“, findet nicht nur Christian Hupfer. „Es ist spannend, an welchen Aufgaben wir mitwirken dürfen“, sagte Heiko Zimmermann. „Man sieht die Kommune einmal aus einer anderen Perspektive“, stimmte Christian Brädler zu. „Es ist eine interessante Konstellation mit vielen neuen Leuten“, sagte Uwe Hecht, der bereits vor 15 Jahren Gemeinderat war. Da die Vorsitzenden des Ortsverbandes Mitglieder des Gemeinderats sein sollten, gaben Markus Wehrle und Stellvertreter Roland Blatter ihre Posten ab.

Wahlen

Bürgermeister Martin Benz (CDU) bedankte sich für die politische Arbeit des Vorstands der Freien Wähler. „Man hat sich trotz unterschiedlicher Meinungen immer wieder gefunden.“ Er leitete die Neuwahlen des Vorstands. Neue Schriftführerin ist Claudia Krivanek, Kassiererin bleibt Monika Kumm, die Kasse prüfen Anton Steppeler und Michael Hack.

Dank

Geschenke gab es für die ehemaligen Gemeinderäte. Markus Wehrle war 20 Jahre, Bert Kelz 25 Jahre, davon die letzten fünf Jahre für die Freien Wähler, im Rat, beide waren Bürgermeisterstellvertreter und, wie Roland Blatter, in einigen weiteren Gremien engagiert.