von Sabine Gems-Thoma

Herr Gampp, wie lässt sich die Situation in der Feuerwehrabteilung Lienheim beschreiben?

Es war eigentlich immer topp. Es ist eine gut ausgebildete Truppe, die sich vielfach in Einsätzen bewährt hat. Auch die Zusammenarbeit mit den Wehren aus Hohentengen und Rheinheim und dem DRK funktioniert. Neue Mitglieder gibt es auch. Es kommt natürlich schon mal zu Meinungsverschiedenheiten. Dass es so eskaliert, damit habe ich allerdings nicht gerechnet. Feuerwehrtechnisch ist die Abteilung immer gut aufgestellt und einer Meinung gewesen.

Markus Gampp, Gesamtkommandant der Hohentengener Feuerwehr. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Bei der Wahl des Kommandanten wurde überraschend ein zweiter Kandidat vorgeschlagen. Was war der Anlass, der zu dieser Situation führte?

Davon habe ich nichts gewusst, sonst hätte man das anders gelöst und die Sache im Vorfeld besprochen. Was der wirkliche Anlass und Auslöser war, kann ich nicht sagen. In der Mitgliederversammlung am 3. Januar wurde gefragt, ob es weitere Kandidaten für das Führungsteam gibt, aber da ist nichts gekommen.

Bei den drei Wahlgängen bei der Hauptversammlung hat weder der bis dahin amtierende Kommandant noch sein jetziger Nachfolger die Mehrheit der Lien­heimer Wehrleute für sich gewinnen können. Ist die Abteilung jetzt gespalten?

Ich würde nicht sagen gespalten. Es sind alle konsterniert, dass es zu dieser Situation gekommen ist. Aber ich gehe davon aus, dass man sich wieder zusammenrauft. Es geht um die Sache Feuerwehr, es geht darum anderen zu helfen. Darum ist man dabei.

Was muss passieren, damit in der Abteilung wieder Ruhe und der notwendige Zusammenhalt einkehren?

Die Abteilung muss zunächst selber sehen, wie es weitergeht. Klar ist, dass die Unstimmigkeiten, die jetzt zutage kamen, aus der Welt geräumt werden und die ganze Sache zu einem sauberen Abschluss kommt. Dazu wird es intern einige Gespräche geben. Ich bin guter Dinge, dass sich das alles wieder einrenkt.

Eine professionelle Moderation ist kein Thema?

Nein, jedenfalls nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Sind die personellen Querelen jetzt nicht ein großes Handicap im Hinblick auf Ernstfall-Einsätze?

Garantiert nicht. Ich denke, im Ernstfall funktioniert es und probentechnisch auch.

Zur Person Markus Gampp ist Gesamt-Kommandant der Feuerwehr Hohentengen und seit 27 Jahren Mitglied der Feuerwehr-Abteilung Lienheim. Der 42-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und als Bauhof-Leiter bei der Gemeinde angestellt.