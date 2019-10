von Herbert Fuchs

Die Pfarrkirche St. Maria in Hohentengen wird 500 Jahre alt. Erbaut wurde sie im Jahr 1519 auf den Fundamenten einer Urkirche aus karolingischer Zeit, feierlich eingeweiht allerdings erst am 2. Dezember 1520. Aus diesem Grund wird im kommenden Jahr eine große Jubiläumsfeier stattfinden. Weil aber die Hauptbauzeit das Jahr 1519 war und diese Jahreszahl auch im Chorbogen der Kirche angebracht ist, wird auch das Jahr 1519 besonders in Erinnerung gebracht.

Die Jahreszahl 1519 deutet auf das Baujahr der Hohentengener Pfarrkirche hin. | Bild: Fuchs

Die Pfarrei umfasste damals zwölf Dörfer und Gemeinden beidseits des Rheins. Hauptort aber war neben Thengen/Hohentengen, wo Kirche und Friedhof ihren Standort hatten, das Städtchen Kaiserstuhl in der Schweiz. Das Dorf Thengen war damals ein kleines Gemeinwesen mit weniger als 300 Einwohnern, die Kirche verfügt aber bis heute über 400 Sitzplätze, ein Zeichen für ihre überregionale Bestimmung. Sie wurde von den Menschen als so monumental empfunden, dass wenn fürderhin vom Dorf Thengen die Rede war, man den Zusatz „bei der hohen Kirche“ verwendete. Damit gab diese Kirche dem Dorf Hohentengen seinen heutigen Namen.

Hohentengen Die Sanierungsarbeiten am Turm der Pfarrkirche St. Maria in Hohentengen sind bald abgeschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Die Kirche war ursprünglich im Innenraum reich mit Fresken ausgemalt. Zu beiden Seiten des Langhauses prangten die überlebensgroßen Figuren der Apostel mit dem Salvator Mundi und an der mehr als 100 Quadratmeter großen Chorwand das Monumentalgemälde des jüngsten Gerichts. Um 1739 wurde die Kirche dem damaligen Zeitgeist entsprechend barockisiert, dabei wurde alle Fresken übertüncht.

Zurück zum Ursprung

200 Jahre später, 1939, wurde der Innenraum abermals neu gestaltet, dabei wurden die übermalten Fresken wieder entdeckt und vom Waldshuter Kirchenmaler C. Bertschi aufgefrischt. Nach dieser Rückführung in den Urzustand war die Marienkirche in Hohentengen wieder ein Gesamtkunstwerk von Rang. 1954 ist die damals einmalige Kirche jedoch einem Brand zum Opfer gefallen, dabei wurden der gesamte Innenraum und auch die wertvollen Fresken vollständig zerstört.

Brand zerstört Innenraum

Rein äußerlich hatte das Gotteshaus den Brand aber weitgehend unbeschadet überstanden. Schnell ging es an den Wiederaufbau, bereits im Februar 1956 konnte die Kirche wieder eingeweiht werden. Schwer wiegt aber der Verlust all der ehemaligen Kunstwerke. Wäre die Kirche noch so erhalten, wie sie einmal war, wäre sie heute ein bedeutendes Kunstobjekt.

Neue Innenraumgestaltung

Die neugestaltete Kirche wirkte im Inneren zunächst sehr leer und kahl. Doch nach einer hauptsächlich farblich von Grau zu Rotbraun vorgenommenen Ausmalung, erscheint sie in einem milderen Licht. Bunter Zierrat, bunte Malereien, zahlreiche Heiligenfiguren, überladene Altäre und aufgemalte Texte an Decke und Wänden fehlen ganz. Die dunkle Kassettendecke und der darunter liegende lichtdurchflutete Raum verleihen der Kirche eine fast majestätische Klarheit. Die Glasmalereien der drei Chorfenster und der moderne Kreuzweg des Konstanzer Künstlers Hans Breinlinger schmücken die Kirche als neue Kunstwerke, die auf andere Art beeindruckend sind.

Eine Seltenheit

Die Kirche wird umgeben vom Friedhof (Kirchhof), so wie es seit Beginn der Christianisierung allgemein üblich war. Die Menschen wollten so nahe wie möglich an der Kirche ihre letzte Ruhe finden. Hohentengen gehört zu den wenigen Orten, wo dies nun seit mehr als 1000 Jahren immer so war und bis heute so geblieben ist.