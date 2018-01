Hohentengen a.H. Herzlicher Abschied von Erzieherin Marlies Pfeffer

Marlies Pfeffer wurde nach 43 Jahren Dienst in der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Bürgermeister Martin Benz würdigte ihr Engagement und ihre Liebenswürdigkeit gegenüber den Kindern.

Abschied nach über vier Jahrzehnten: In einer Feierstunde wurde Erzieherin Marlies Pfeffer im Rathaus von Bürgermeister Martin Benz, Kolleginnen, Gemeindemitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Elternvertretern offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

1970 begann Marlies Pfeffer die Ausbildung als Erzieherin, „ihre berufliche Leidenschaft“, wie Bürgermeister Martin Benz hervorhob. Über Stationen in Laufenburg und Ühlingen-Birkendorf kam sie 1975 als Alleinkraft in den Kindergarten in Herdern. Nach zwölf Jahren übernahm sie 1987 die Leitung des neuen Kindergartens in Lienheim. „Hier galt es den Kindergarten aufzubauen, was Sie mit Bravour gemeistert haben.“ Immer wieder habe sie sich den Herausforderung einer geänderten Pädagogik, Umstrukturierungen, Neuerungen und eines veränderten Verhaltens von Eltern gestellt und neue Aufgaben mit Elan und Ehrgeiz angepackt. „Sie haben in all den Jahren mit Ihrer Kompetenz, Ihrer Zuverlässigkeit, Ihrem Einsatz und Ihrem Verantwortungsbewusstsein dazu beigetragen, dass im Kindergarten Lienheim ausgezeichnete Arbeit geleistet wurde.“ Und: „Aber vor allem hat Sie eines ausgezeichnet: Ihre Liebe, die Sie den Kindern entgegengebracht haben.“ Für all die Jahrzehnte für die Gemeinde, für die Kinder sprach Martin Benz herzlichen Dank aus.

Mit sehr persönlichen Worten richtete Marlies Pfeffer nach 45 Jahren als Erzieherin Dank an alle, die sie begleitet haben: ihre Kolleginnen, zuallererst an ihre Nachfolgerin Alice Hass, die Putzfee, an Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeiter, die Elternbeiratsvertreter und erinnerte an ihren Mann, der viele Jahre ihr „Sekretär“ gewesen war.

Alice Hass brachte die Herzlichkeit, mit der Marlies Pfeffer den Kindern verbunden war, in einer Geschichte zum Ausdruck. Margot Tröndle dankte im Namen der Verwaltung für das gute Miteinander. Für eine gute Zusammenarbeit sprachen Edith Moranz als ehemalige und Margot Schneider als Leiterin der Kindertagesstätte Hohentengen und Fredericke Bachmann für den Kindergarten Herdern Dank aus. Gute Wünsche für den Ruhestand gaben die Erzieherinnen in musikalischer Form mit auf den weiteren Weg.