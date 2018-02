Hohentengen a.H. Herderner Bürger äußern bei Versammlung kaum Wünsche

Das Soziale Projekt Pfarrwiese und die Integration von Flüchtlingen im Ort waren Themen bei der Bürgerversammlung im Hohentengener Ortsteil Herdern. Ehrung gab es auch für zwei treue Blutspenderinnen.

Mit 31 Bürgern war auch in Herdern das Interesse groß, sich aus erster Hand über die Gemeindepolitik zu informieren. Das neue, schmucke Bürgerhaus wird gerne genutzt und die Zuhörer schienen, bis auf einige kleinere Wünsche, zufrieden.

Ehe er auf die Kommunalpolitik zu sprechen kam, dankte Bürgermeister Martin Benz Alexandra Bollinger und Andrea Burger herzlich für zehnmaliges Blutspenden und zeichnete sie für ihre Bereitschaft, damit anderen in Not zu helfen, mit einer Urkunde, Ehrennadel und einem Weinpräsent aus.

„Der Blick auf 2017 zeigt: Wir haben vieles vorangebracht für unsere Gemeinde“, dankte der Bürgermeister unter anderem für das Bürgerengagement in Sachen Flüchtlinge. „Sie sind bei uns angekommen – auch im übertragenen Sinne.“ 51 Flüchtlinge hat die Gemeinde derzeit in Herdern und Hohentengen untergebracht. „Ganz besonders stolz bin ich darauf, dass wir in unserer Gemeinde Menschen gewinnen konnten, die sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Hospizdienst ausbilden lassen.“ Ab dem Herbst sollen die Ehrenamtlichen tätig werden können.

Einbezogen werden die Bürger in das derzeit größte Projekt der Gemeinde, das soziale Projekt Pfarrwiese, das in zwei Bürgerbeteiligungsabenden vorgestellt und in das sich die Bürger mit ihren Ideen weiterhin einbringen können. Zu den beiden nächsten Abenden am 5. März und 16. April kann auch kommen, wer bisher noch nicht dabei war. In Herdern wurde 2017 das neue Bürgerhaus fertiggestellt, der Kindergarten saniert und die Außenanlage neu angelegt, Feldwege instand gesetzt, ein Bushaus errichtet, Hundetoiletten aufgestellt und die Pflanzung einer Baumallee unterstützt.

Dieses Jahr soll es an die Sanierung der sanitären Anlagen des Campingplatzes und die Erneuerung des Spielgeländes gehen und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit LED-Lampen abgeschlossen werden. Geplant ist Grunderwerb. Dank ging an Harald Salomon, der ehrenamtlich die Betreuung des Bürgerhaus übernommen hat. Bei der Vermietung des Bürgersaals an Private sind von Herderner Bürgern 70 Euro, sonst 130 Euro zu entrichten. „Damit liegen wir am untersten Limit, und das soll auch so sein“, informierte Martin Benz auf Nachfrage.

Auf Anregung von Herbert Wagner soll eine Infotafel am Bürgerhaus installiert werden. Die Idee von Irina Meier, einen Bücherschrank im Eingangsbereich aufzustellen, wird demnächst umgesetzt. Im Ortsteil Herdern wohnen derzeit 444 Bürger, sieben weniger als im Vorjahr. Sechs Geburten standen drei Sterbefälle gegenüber.