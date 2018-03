27 Einwohner informieren sich beim Bürgergespräch in Günzgen. Verkehrsthemen und Baumaßnahmen waren Schwerpunkte des Abends.

Günzgen wächst. Schon jetzt sind es mit 205 sechs Einwohner mehr als im Vorjahr. Mit Baubeginn im neu erschlossenen Bebauungsgebiet Im Winkel werden wohl noch einige dazukommen. Vorgestellt wurde beim mit 27 Interessierten gut besuchten Bürgergespräch die Planung für die Bushaltestelle und das Wartehäuschen.

2017 wurde das Baugebiet Im Winkel erschlossen. Erste Bauanträge dafür wurden bereits gestellt, informierte Bürgermeister Martin Benz. Das Spielplatzgelände am südöstlichen Eck des Baugebiets ist weitgehend fertiggestellt. Damit wurde das Spielplatzkonzept der Gemeinde für die Ortsteile fortgesetzt. Da das Gelände nah an der Straße liegt, wird es noch mit einem 1,25 Meter hohen Zaun in Metall und Holz eingefasst. Mit Pinsel und Farbe wollen sich Eltern und Kinder selbst einbringen, um den Holzteil der Umzäunung bunt und individuell zu gestalten.

In der Dreiecksfläche gibt es Schaukel, Klettergerüst, Wasser-Sand-Bereich und Boule-Bahn. Als Teil der Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet werden ein Eidechsenhabitat angelegt und Bäume gepflanzt.

Landschaftsarchitekt Christian Burkhard erläuterte die Planung für das neue Buswartehäuschen und die neu gestaltete Haltestelle in diesem Bereich. Der Bus wird künftig nicht mehr in einer Parkbucht, sondern direkt auf der Straße halten, der Zugang und Einstieg barrierefrei gestaltet. Bis Juni, so Martin Benz, soll die Maßnahme fertig sein. Für prekäre Situationen sorgten immer wieder Umkehrmanöver des Schwerlastverkehrs. Lastwagen, die sich plötzlich vor der Zollstelle sehen, aber nicht in die Schweiz einfahren wollen, fahren demnach mangels Wendemöglichkeit rückwärts durch das Dorf bis zur Abzweigung nach Stetten. Der Vorschlag, das Hinweisschild auf die Zollstelle bereits in Ortseingangsschildhöhe zu setzen, wird geprüft.

Natascha Etspüler wollte wissen, wo denn die neue Tempo-30-Zone bei der Kindertagesstätte in Hohentengen wieder endet. In der Tat fehle hier noch das Auflösungsschild. Es sei bestellt und werde demnächst in Höhe Restaurant Saloniki installiert. Die Verkehrsaßnahme am westlichen Ortseingang von Hohentengen soll Mitte März asphaltiert und abgeschlossen werden.

Elisabeth Etspüler regte an, beim Trafo-Häuschen Steine unter der Bank zu verlegen und sprach der Gemeinde ein großes Dankeschön für die neuen Schallschutzmaßnahmen und die Beleuchtung im Dorfhaus aus. Montiert wurde die Holzkonstruktion von den Günzgener Feuerwehrmännern.