von Sabine Gems-Thoma

Der Ski- und Snowboardclub des FC Hochrhein ist für die Wintersaison gerüstet. Groß geschrieben wird im Verein das Ausbildungswesen. So stehen 14 lizensierte Ski- und Snowboardlehrer zur Verfügung, um Mitglieder und interessierten Wintersportler im Ski- und Snowboardfahren zu unterstützen. Die nächsten Kurse finden im Januar statt, die erste Ausfahrt ist für Anfang Dezember geplant.

14 ausgebildete Lehrer

Das hat nicht jeder Skiclub zu bieten: 14 ausgebildete Trainer, von der C-Lizenz bis zu DSV-Skilehrern, hat die Ski- und Snowboardabteilung des FC Hochrhein in ihren Reihen. Seit 2011 ist sie lizensierte DSV-Skischule und steht damit für eine solide, moderne Ausbildung und Betreuung. In der letzten Saison sind zwei neue junge Snowboardlehrer dazugekommen. Janic Brädler und Saskia Bauer haben in der Saison 2018/19 die Grundstufe Snowboard (Trainer C-Lizenz) erfolgreich absolviert. Der Ski- und Snowboardabteilung stehen Heiko Boller als Vorsitzender, Christoph Boller als Sportwart, Patrick Rabl als Skischulleiter und Ines Tamburin als Kassiererin vor.

Blick auf das Winterprogramm

Am Mittwoch, 2. Oktober, hat das Mittwochs-Skitraining in der Sporthalle Hohentengen begonnen. Immer ab 20 Uhr ist Gelegenheit sich unter erfahrener Anleitung auf die neue Saison vorzubereiten. Am 9. November ist wieder der beliebte Skibasar im Vereinsheim in Hohentengen. Die erste Ausfahrt findet am 8. Dezember statt und geht ins Montafon. Die beliebten Ski- und Snowboardkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind für den 11. und 12. Januar 2020 in Grüsch Danusa/Schweiz, geplant. Neben der Unterstützung des FC Hochrhein beim Weinfest und der Sportwoche beteiligt sich der Ski- und Snowboardclub mit Aprés-Spezialitäten am Weihnachtsmarkt und dem Narrentreffen 2020 in Hohentengen. Über alle Termine wird im Internet informiert.

Die Ski- und Snowboardclub Hohentengen ist dem FC Hochrhein angegliedert. Vorsitzender ist Heiko Boller, Kontakt unter der Telefonnummer 0174/832 46 18.