Hohentengen Gemeinderat Elmar Maier feiert 75. Geburtstag

Der Bauingenieur und jahrzehntelanger Gemeinderat Elmar Maier ist noch äußerst engagiert. Auch seine Instrumente spielt er noch täglich.

Planen und bauen, musizieren und dirigieren, sich kommunalpolitisch engagieren – das treibt ihn seit Jahrzehnten um. Jetzt feiert Elmar Maier 75. Geburtstag und ist als Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter, Dirigent und Planer aktiv.

Am 10. April 1943 kam er in Hohentengen auf die Welt, dort wo heute sein Mehrfamilienhaus steht. Nach abgeschlossener Landwirtschaftslehre sah er keine Zukunft im elterlichen Betrieb, absolvierte eine Zimmermannslehre, wurde Bauzeichner und studierte Bauingenieurwesen. 1970 gründete er sein Ingenieurbüro für Bauplanung, Statik und Städtebau. Vieles hat er in der Gemeinde und darüber hinaus baulich geprägt. Noch immer leitet er das Planungsbüro, in dem auch seine Tochter tätig ist. Dort und in anderen Bereichen will er künftig kürzertreten, um mehr Zeit für die Familie zu haben.

Seine große Leidenschaft gilt der Musik. Früh hat er sein erstes Blasinstrument erlernt, später weitere. In seiner musikalischen Ausbildung absolvierte er unter anderem 1963/64 den C-Dirigentenkurs und später die staatliche B-Dirigentenprüfung an der Bundesakademie in Trossingen. Seit 29 Jahren dirigiert er den Musikverein Erzingen und seit 2010 die Musikveteranen Schaffhausen. Über 30 Jahre ist er Bezirksdirigent und bildete bis vor zwei Jahren den musikalischen Nachwuchs in Steinabad aus. Jeden Tag greift er zu einem seiner Instrumente und spielt eine halbe Stunde, zum Abschalten.

Zur Politik kam er in Studienzeiten. Damals noch eher links orientiert, trat er, zurück in der Heimat, in die CDU ein, deren Ortsverband er bis 2011 fast 30 Jahre führte. Seit mehr als 40 Jahren ist er Mitglied des Gemeinderats und in Ausschüssen tätig. Positiv sieht er die bauliche Entwicklung in der Gemeinde und die Integration der Ortsteile nach der Gemeindereform. „Schön ist, dass wir ein gutes Zusammenleben haben und keine Schlafgemeinde geworden sind.“ Kritisch sieht er die Entwicklung in Sachen Flugverkehr und Atommüllendlagerung. „Es ist bedauerlich, dass wir da nicht mehr Einfluss haben.“

Für die Gemeinde wünscht er sich ein Eintreten der Bürger für eine gemeinsame gute Zukunft. Für sich, neben etwas mehr Zeit für die Familie, vor allem: „Gesundheit, das ist das Wichtigste, für alles andere finden sich Lösungen.“