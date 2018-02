Gemeinde Hohentengen äußerst deutliche Kritik an Standortsuche für atomares Endlager in der Schweiz

Die Gemeinde Hohentengen zeigt in einer Stellungnahme Mängel bei der Umweltverträglichkeitsprüfung für das atomare Endlager in der Schweiz auf, zudem wünscht sie sich mehr Mitspracherecht und bezweifelt, dass objektive Kriterien angewandt werden.

Verabschiedet wurde im Gemeinderat der Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde zur Anhörung im Verfahren bei der Standortsuche für ein atomares Endlager in der Schweiz. Deutliche Kritik wird unter anderem am Verfahren der Standortauswahl für die Oberflächenanlagen (OFA), der Umweltverträglichkeitsprüfung, der Beteiligungsmöglichkeit und Anerkennung der Betroffenheit geäußert. Auch Bürger können bis 9. März Stellung nehmen.

Ende 2018 soll die Etappe 2 des Sachplans geologisches Tiefenlager mit dem Entscheid des Schweizer Bundesrats, welche Standorte für ein atomares Endlager in Etappe 3 weitergeführt werden sollen, abgeschlossen werden. Im Rahmen der sogenannten Vernehmlassung ist noch bis 9. März Gelegenheit, Stellung zu den erarbeiteten Ergebnissen zu nehmen.

Der Gemeinderat unterstützt die Stellungnahme der Landkreise Waldshut, Konstanz, Lörrach und Schwarzwald-Baar. In ihrer ergänzenden Stellungnahme weist die Gemeinde unter anderem auf fehlende „Spielregeln“ für eine grenzüberschreitende Partizipation hin, etwa in Bezug auf geltende deutsche Grenzwerte und den Einbezug deutscher Belange. Zudem müsse der Grundwasserschutz uneingeschränkt sichergestellt werden. Nicht zu vermitteln sei, wie eine sicherheitstechnisch sensible Oberflächenanlage (OFA, „Heiße Zelle“) in der Einflugschneise des Flughafens Kloten gebaut werden kann.

Zweifel „an einem objektiven und sicherheitsgerichteten Verfahren“ werden geäußert, da durch politisches Eingreifen der Kantone der, aufgrund sicherheitstechnischer Nachteile nachvollziehbare, Rückstellungsvorschlag der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) für den Standort Nördlich Lägern nicht akzeptiert wurde. Gravierende Mängel werden bei der Umweltverträglichkeitsprüfung gesehen.

Für die Standortauswahl der OFA fehle eine neutrale Bewertung nach objektiven Gesichtspunkten. Bei einem möglichen OFA-Standort Weiach sei die Betroffenheit durch die Nähe zu einer deutschen Wohnbebauung von 700 Metern größer als bei jeder Schweizer Gemeinde, dennoch erhalte die Gemeinde nicht den Status einer Infrastrukturgemeinde mit entsprechenden Partizipationsmöglichkeiten. In Fragen der Abgeltung müsse ein Kontingent für die deutsche Seite festgelegt werden. Außerdem seien alle erdenklichen haftungsrechtlichen Fragen grenzüberschreitend zu klären, wurde auf Anregung von Sabine Schilling-Boller (SPD) ergänzt. Von der Bürgerinitiative LoTi (Nördlich Lägern ohne Tiefenlager) wurde für Bürger, die ebenfalls bis 9. März Stellung nehmen wollen, eine komprimierte Stellungnahme erarbeitet, die auf der Gemeindehomepage und im Mitteilungsblatt veröffentlicht wird. Sie kann im Internet (www.loti2010.ch) heruntergeladen werden und liegt im Edeka-Markt Wagner aus.