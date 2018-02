Hohentengen a.H. GMS Rheintal stellt Konzepte für die Zukunft vor

Zahlreiche Besucher waren am Tag der offenen Tür der Gemeinschaftsschule Rheintal. Die Einrichtung präsentiert mit einem bunten Programm ihr modernes Lernprofil – dabei konnte auch mancher Besucher viel lernen, etwa was ein "Diler" ist.

Mit neuem, frisch-fröhlichem Logo zeigt sich die Gemeinschaftsschule Rheintal. Wie hier in Gemeinschaft gelernt wird, welche Schulabschlüsse möglich sind, warum es Schulsozialarbeit gibt und was ein Diler ist, all das und vieles mehr war am „Tag der offenen Tür“ an den Standorten in Rheinheim, Lienheim und Hohentengen zu erfahren. Dazu gab es ein buntes Unterhaltungs- und Mitmachprogramm und Bewirtung.

Schon früh wurde von den Gemeinden Hohentengen und Küssaberg erkannt, dass die Gemeinschaftsschule der zukunftsweisende Weg für eine weiterführende Schule vor Ort ist. Seit dem Schuljahr 2013/14 wird an der Rheintalschule nach dem Konzept der Gemeinschafsschule gelernt. Die Schülerzahl ist mittlerweile auf rund 300 gestiegen. 146 Schüler besuchen die Klasse 1 bis 4 in Hohentengen, 81 die Klassen 5 bis 7 in Rheinheim, 71 die Klassen 8 bis 10 in Hohentengen. Alle Klassen, bis auf Klasse 6 und 10, werden zweizügig unterrichtet.

Mit 37 Lehrkräften, drei davon im Referendariat, ist der Regelunterricht gesichert. „Aber es sind noch zu wenige Lehrkräfte, um unsere pädagogische Ideen voll umsetzen zu können“, sagt Schulleiter Timo Feigl zur Situation der Lehrerversorgung.

Viel Geld wurde inzwischen in Räumlichkeiten, Ausstattung und neue Medien investiert. Fünf, demnächst sechs Lernateliers mit Inputräumen und eine Bibliothek stehen zur Verfügung. In Rheinheim und Hohentengen wird für den Ganztagsbetrieb täglich in den Mensen frisch gekochtes Essen serviert, außerdem ist man beim Schul-Frucht-Programm dabei, und es gibt Räumlichkeiten samt neuer Turnhalle für die Ganztagsbetreuung.

Seit Januar 2018 arbeitet die Schule mit der digitalen Lernplattform Diler. Damit ist ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung und Modernisierung getan. Mit hiesigen Firmen gibt es Bildungspartnerschaften und ein Praktikapool zur Berufsorientierung. Weiter ausgebaut werden soll das sportliche Profil.

Wer die Gemeinschaftsschule absolviert, dem stehen alle Wege offen. An der Rheintalschule kann der Hauptschul- und Realschulabschuss absolviert werden, außerdem ermöglicht eine Bewertung auf gymnasialen Standard den Wechsel auf ein Gymnasium.

Timo Feigl freut sich über die gute Resonanz auf den Tag der offenen Tür: „Die Rückmeldung war sowohl von Schülern, Eltern und Lehrkräften positiv. An manchen Stellen hat man die durch die Grippewelle verursachten Ausfälle spontan ausgleichen müssen, aber auch das hat gut geklappt.“