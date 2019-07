von Sabine Gems-Thoma

Die Fusion ist unter Dach und Fach: Der SC Hohentengen und der FC Eintracht Stetten haben sich zum „FC Hochrhein Hohentengen-Stetten“ zusammengeschlossen. Über 500 Mitglieder sind im neuen Verein organisiert. An der Vereinsspitze stehen weiterhin Martin Burkhard, Mike Stark und Sebastian Meier. Mit dem Bau des neuen Kunstrasenplatzes wurde ebenfalls begonnen.

Sportliche Bilanz

Sportlich gesehen, sei die Saison trotz des Abstiegs der zweiten Herrnmannschaft ein Erfolg gewesen und bestätige den Zusammenschluss der beiden Vereine. C- und B-Jugend wurden Meister in ihrer Staffel, die B-Jugend Hallenbezirksmeister, die zweite Damenmannschaft Vizemeister Kleinfeld und Gewinner des Bezirkspokals, die erste Damenmannschaft Vizemeister in der Verbandsliga und die erste Herrenmannschaft erster in der Kreisliga A Ost. Sie steigt somit nach vier Jahren in die Bezirksliga auf.

Aktivitäten

Alle Aktivitäten der beiden Stammvereine laufen nun über den FC Hochrhein: Fasnacht, Weinfest, Sportwochenende, Stetten-Turnier, das an Pfingsten 2020 in der Gemeinde stattfindet. Nächste Veranstaltung ist das Küssaburg-Pokalturnier vom 16. bis 21. Juli in Hohentengen.

Jugend

Zwölf Jugendmannschaften treten zur neuen Saison an, A-Jugend und zwei B- und C-Jugendteams in Spielgemeinschaft mit dem SV Rheintal, informierte Jugendleiter Tino Pardon. Bei den Mädchen gibt es eine B-Jugend. Fünf Schiedsrichter kann der Verein zur neuen Saison stellen. Finanziell stehe der Verein gut dar, so Kassierer Günther Rüd.

Wahlen

Bei den Teilneuwahlen wurden die beiden Vorsitzenden des Dreierteams, Martin Burkhard und Sebastian Meier, wiedergewählt. Spielbetriebsleiter ist Jürgen Laub, Schriftführerin Katrin May, als Jugendleiter wurden Tino Pardon und Martin Meier bestätigt, Beisitzer sind Andreas Rutschmann und Andreas Bachmann, neue Kassenprüfer Richard Wagner und Thomas Günther.

Danksagung

Großen Dank sprach Martin Burkhard Pacco Rabl, Heinz Albiez, Volker Helfrich, Andi Meier, Christian Burkhard, Richard Wagner und Rene Gaveau von der Taskforce aus, die viel Zeit in das Voranbringen der Fusion investiert haben.

Kunstrasenplatz

Mit dem Bau des 94 mal 53 Meter großen Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände in Stetten wurde Anfang der Woche begonnen. In drei Monaten soll er fertiggestellt sein.

Beitrag erhöht

Der Aktivbeitrag wurde auf neu 100 Euro festgesetzt (bisher 85 Euro).

Bürgermeister Martin Benz sprach seine Anerkennung zum jetzt erreichten Stand des Vereins und sportlichen Erfolg aus. „Die Vorstandschaft hat enormes Geleistet, da kann man nur den Hut ziehen.“