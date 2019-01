von Sabine Gems-Thoma

In der Ortsmitte von Hohentengen wurde in der vergangenen Woche mit den Erdarbeiten für den Gebäudekomplex „Soziales Projekt Pfarrwiese“ begonnen. Der felsige Untergrund wird mittels Sprengungen gelockert, um monatelange laute Baggerarbeiten zu vermeiden. Bis Montag waren drei Sprengungen erfolgt, sieben bis acht weitere sind in den nächsten Tagen vorgesehen, um 11 und 15 Uhr. Zu spüren ist in der näheren Umgebung ein leichtes Vibrieren des Untergrunds.

Unter einer Matte sind die 45 Bohrlöcher verborgen, in die die Sprengladung eingelassen wird. Sie sorgt dafür, dass bei der Sprengung keine Steine umherfliegen können. Im Hintergrund links die Kindertagesstätte und der Pfarrgartenweg. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Im Oktober hatte der Gemeinderat auf Vorschlag von Architekt Peter Schanz entschieden, dass der felsige Untergrund von circa 3000 Kubikmetern für Tiefgarage und Keller des Gebäudes durch Sprengungen gelockert und dann abgetragen werden soll. „Mit herkömmlichen schweren Spitzbaggern würde dies circa vier Monate dauern und mit großem Lärm verbunden sein“, sagte Schanz. Im Genehmigungsverfahren wurde ein Sprenggutachten erstellt. Außerdem gab es für die Gebäude in unmittelbarer Nähe ein Beweissicherungsverfahren. Angrenzer in unmittelbarer Nähe wurden informiert.

Gleich geht es los: Sprengberechtigter Tobias Wels (vorn) kurz vor der Zündung der Sprengladung, links Bauunternehmer Karl Ernesti, rechts Architekt Peter Schanz. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Die Sprengungen führt Sprengberechtigter Tobias Wels von der Firma Dimmler für eine Fachfirma durch, die mit der Tiengener Firma Karl Ernesti zusammenarbeitet, die mit den Erdarbeiten beauftragt ist. Die Sprengtechnik wurde vom Sprengsachverständigen Guido Schmücker aus Bergheim geplant, die Erschütterungen prognostiziert und die aufgestellten Messgeräte von ihm überwacht. „Schäden werden nicht erwartet“, gibt er Auskunft.

1,5 Kilogramm Sprengstoff

Am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche wurden die ersten beiden Sprengungen ausgeführt. In 45 Bohrlöchern ist dazu Sprengstoff von jeweils 1,5 Kilogramm eingelassen worden. Unter einer schwarzen Matte sind sie bei der Sprengung verborgen, damit keine Steine umherfliegen können.

Nach dem Hornsignal, das ankündigt, dass eine Sprengung bevorsteht, zählt Sprengmeister Wels von drei auf eins und zündet die Sprengladung. Kurz darauf ist ein leichtes Vibrieren unter den Füßen zu spüren, die Abdeckung hebt sich an einigen Stellen leicht und es tritt etwas Staub aus. Das war es.

Grenzwerte werden unterschrittten

Auch Georg Boller, der gut 80 Meter entfernt wohnt, ist als Beobachter dabei. Ihn hatten die ersten Sprengungen überrascht, er dachte bei den Vibrationen an ein Erdbeben und wurde auf Nachfrage beim Rathaus aufgeklärt. Eine bei ihm installierte Messstelle zeigte Erschütterungen, die bei 22 Prozent des festgelegten Anhaltswertes der DIN-Norm lagen. Bei der unmittelbar angrenzenden Kindertagesstätte wurde der Wert ebenfalls unterschritten, dort waren es 40 Prozent des einzuhaltenden Wertes.