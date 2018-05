Hohentengen Fünf neue Mitglieder verstärken den Narrenverein Lienheim

Zwei neue Wildsäu und drei neue Hexen treten in den Narrenverein Lienheim ein. Das Grümpelturnier bringt viel Aufwand und das Interesse am Fußballspielen sinkt. Deshalb denkt der Verein über ein anderes Konzept nach.

Überaus zufrieden schauten die Lienheimer Narren auf das vergangene Vereinsjahr zurück: Die Fasnachtsveranstaltungen waren gut besucht, die neue Teigknetmaschine hat sich bestens bewährt, finanziell steht der Narrenverein gut da und der Verein hat fünf neue Mitglieder bekommen. Da wunderte es nicht, dass auch der Vorstand nahezu komplett weitermacht und einstimmig bestätigt wurde. Vorsitzende bleibt Heike Sander.

Ein voller Erfolg war der vom Narrenverein veranstaltete Bunte Abend, sagte die Vorsitzende. Eine schöne Veranstaltung sei auch das Grümpelturnier für Dorfmannschaften gewesen, mit tollen Kostümen der Teams. Allerdings sei der Aufwand sehr hoch und das Interesse am Fußballspielen lasse nach. „Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir es in diesem Rahmen weiterführen. Neue Ideen sind willkommen.“

Ein gutes Miteinander der Vereine zeigte die gemeinsame Teilnahme der beiden Narrenvereine und Guggenmusiken der Gemeinde beim Narrentreffen in Jestetten. Als Dankeschön für die Unterstützung beim Wettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus für die neue Knetmaschine gab es zur Fasnachtseröffnung am 11. 11. Dünne für die Bevölkerung. Und natürlich waren Knetmaschine und neue Fritteusen beim Fasnachtsküchle Backen im Einsatz.

Seit zehn Jahren ist Heike Sander Vorsitzende. Die Bilanz konnte sich sehen lassen: neue Kostüme, neues Wappen, neuer Umzugsweg, Fahrzeugertüchtigungsmaßnahmen, die große 44-Jahre-Feier, Einzug in den neuen Vereinsraum mit Küche und Bar und 2018 neue einheitliche Shirts und Polohemden. „Wir haben viel geschafft und können in der nächsten Zeit ausruhen und genießen“, meinte sie augenzwinkernd.

Dabei stehen bereits die nächsten Termine an. Am 10. Juni sind die Narren beim Volksradfahren des Radsportvereins dabei. Teilnehmen werden sie auch beim Menschenkicker am Dorffest des Musikvereins Lienheim, das von 23. bis 25. Juni stattfindet.

Großes Lob gab es von Bürgermeisterstellvertreter Elmar Maier für den Narrenverein: „Ihr seid eine tolle Truppe. Danke für die Veranstaltungen, die Pflege des Brauchtums und die gute Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. Schön, dass viele junge Leute bei euch dabei sind.“

Für zwei Jahre wurden in den Vorstand gewählt: Vorsitzende Heike Sander, Stellvertreter Manuel Werne, Kassierer Pascal Sigg, Kassenprüfer Doris Schupp und Sven Rutschmann, Schriftführerin Simone Sutter, Festwirt Sascha Mangelsdorf, neue Materialwarte sind Lasse Brugger und Jan Schupp. Bestätigt wurde die Wahl von Doris Schupp zur Oberhexe und Silvio Sigg zur Oberwildsau (neu). 38 Aktive und 69 Passivmitglieder hat der Verein.