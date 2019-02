von sk

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, war gegen 12:15 Uhr eine 51 Jahre alte Fiat-Fahrerin aus der Weiherstraße in die Hauptstraße eingebogen und missachtete die Vorfahrt eines VW-Fahrers. Bei der Kollision wurden Die Fiat-Fahrerin, ihr mitfahrender 16 Jahre alter Sohn und der 79 Jahre alte VW-Fahrer verletzt. Alle drei kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Autos endeten als Totalschaden und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.