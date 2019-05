von Sabine Gems-Thoma

Die Zusammenarbeit der Feuerwehrabteilungen der Gemeinde funktioniert gut und soll auch künftig durch die gemeinsame Probenarbeit gefördert werden. 85 aktive Feuerwehrmitglieder, davon sieben Frauen, und 14 Jugendliche gehören aktuell der Gesamtwehr an. Auf der Hauptversammlung standen Ehrungen und Beförderungen im Mittelpunkt.

Gesamtkommandant Markus Gampp begrüßte den neuen Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, der erstmals zu einer Hauptversammlung in Hohentengen zu Gast war und die Gelegenheit nutzte, sich vorzustellen: „Ich bin hochmotiviert, auch Einsätze vor Ort zu begleiten und freue mich auf die Zusammenarbeit.“ 29 Aktive sind in der Abteilung in Hohentengen, 21 in Lienheim, 19 in Günzgen, acht in Herdern und acht in Bergöschingen ehrenamtlich im Dienst, 14 Jugendliche in Ausbildung, berichteten die Abteilungskommandanten. Nicht nur in den Proben, bei Brandwachen, Verkehrsregelungen und Einsätzen sind die Feuerwehrleute gefragt, auch die Geselligkeit wird gepflegt und das Dorfleben bereichert.

29 Einsätze waren 2018 zu bewältigen, davon zwölf technische Hilfeleistungen, sechs mittelschwere Brände, zwei Fahrzeugbrände und es gab neun Fehlalarme durch die Brandmeldeanlage der Firma Günthart, berichtete Markus Gampp. Teilgenommen hat die Wehr an der Raumschaftsprobe in Dettighofen, Fortbildungen absolviert und sich bei der Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges eingebracht. „An den Einsätzen im vergangen Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Abteilungen zusammenarbeiten und auch die Probenarbeit in regelmäßigen Abständen zusammen gestalten. Man hat gesehen, dass wir eine schlagkräftige Truppe sind“, so Gampp. Bei den Wahlen wurde Alexander Stillner zum neuen Schriftführer gewählt.

„Ihr seid immer da, rund um die Uhr, um anderen zu helfen“, dankten Dominik Rotzinger und Markus Gampp für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement und überreichten für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr Urkunde, Ehrennadel und Präsent an Simone Hald, Silke Hossmann, Christian Scheuble, Herbert Meier und Joachim Maier. Für 40 Jahre Dienst wurde Andreas Waldkircher geehrt.

Als Dankeschön für den Einsatz beim Großbrand eines Wohnhauses Anfang des Jahres in Hohentengen ging eine Geldspende im Namen von den Mietern dreier Wohnungen an Feuerwehr und DRK informierte der Gesamtkommandant.

In der Abteilung Hohentengen wurden Simon Benz, Diego Bruckbauer, Felix Maier, Tobias Sauerbeck, Lukas Stelter, Mario Maier und Steffen Keisler zum Oberfeuerwehrmann befördert, in der Abteilung Lienheim Boris Scheuble und Johannes Sutter zum Löschmeister, Dennis Oehlenberg zum Oberfeuerwehrmann und Frank Teufel zum Feuerwehrmann.

Sie nahmen auf der Hauptversammlung der Gesamtwehr Hohentengen ihr Beförderungen persönlich entgegen (von links): Oberfeuerwehrmann Felix Maier, Oberfeuerwehrmann Tobias Sauerbeck, Feuerwehrmann Frank Teufel und Löschmeister Boris Scheuble. Gesamtkommandant Markus Gampp und Stellvertreter Christian Scheuble gratulieren. | Bild: Sabine Gems-Thoma