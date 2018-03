Hohentengen a.H. Feuerwehrabteilung Stetten löst sich auf

Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Auflösung der Feuerwehrabteilung Stetten zum 31. März zu. Grund: Die Mitglieder der Abteilung Stetten können den Aufwand für eine einsatzfähige Abteilung nach heutigen Anforderungen nicht mehr leisten.

Hohentengen – Schweren Herzens stimmte der Gemeinderat der Auflösung der Feuerwehrabteilung Stetten zum 31. März zu. Die heutigen Anforderungen für die Qualifizierung des Personals zu erfüllen war nicht mehr leistbar, so dass die Abteilung die Konsequenz gezogen und die Auflösung beantragt hat. Bislang gab es in jedem Ortsteil eine Freiwillige Feuerwehrabteilung. Die Feuerwehrmitglieder haben sich diesen Schritt nicht leicht gemacht und auch dem Gemeinderat fiel die Zustimmung zu diesem Antrag schwer. Im Vorfeld gab es etliche Gespräche, innerhalb der Abteilung, mit dem Bürgermeister und den Abteilungen Günzgen, Bergöschingen und Stetten. Im September letzten Jahres wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung bei einer Enthaltung beschlossen den Antrag auf Auflösung an die Gemeinde zu stellen.

Der Feuerwehrausschuss wurde im Oktober 2017 über diesen Schritt informiert und empfahl einstimmig die Annahme des Antrags. "Die Mitglieder der Abteilung Stetten können den Aufwand für eine einsatzfähige Abteilung nach heutigen Anforderungen nicht mehr leisten", zeigte Bürgermeister Martin Benz Verständnis und zollte Respekt für diese Entscheidung.

"Es sind viele Diskussionen geführt worden. Es ist schade, dass mit den von oben herunter festgesetzten zunehmenden Anforderungen eine gute Struktur und ein kameradschaftliches Miteinander gefährdet werden. Das kann künftig auch andere Abteilungen betreffen", bedauerte Markus Wehrle (Freie Wähler).

Klar sei, es brauche eine Ausbildung für die Freiwillige Feuerwehr. Es sei jedoch die Frage, wie weit sie gehen solle, merkte Martin Benz dazu an. "Es ist nicht so einfach, den Finger zu heben. Wenn es der persönliche Wunsch der Abteilung ist, haben wir es so zur Kenntnis zu nehmen. Schade, dass damit etwas zu Ende geht", bedauerte auch Rosi Dayer (SPD).

Dem Antrag zur Auflösung stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Ebenso der Entlassung der elf Feuerwehrmitglieder der Abteilung Stetten aus dem aktiven Feuerwehrdienst. Die Möglichkeit zum Wechsel in eine andere Abteilung wird nicht genutzt. Formsache war der Beschluss der daraus folgenden Satzungsänderungen. Außerdem wurde die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hohentengen mit ihren jetzt noch fünf Abteilungen aktualisiert.