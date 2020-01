von Sabine Gems-Thoma

Einen zügigen Verlauf nahm die Hauptversammlung der Feuerwehr Lienheim. Acht Einsätze waren 2019 zu bewältigen, darunter der Großbrand eines Wohnhauses in Hohentengen zu Jahresanfang. Sehr gut funktioniert die Zusammenarbeit in der Gesamtwehr und mit der benachbarten Wehr aus Küssaberg.

15 Proben wurden im vergangenen Jahr absolviert, davon drei Proben mit der Feuerwehrabteilung Hohentengen, zwei mit der Abteilung Küssaberg West und vier mit der Abteilung Bergöschingen, informierte Kommandant Johannes Sutter bei der gut besuchten Versammlung im Bürgerhaus.

Gute Resonanz erfuhr die öffentlich gestaltete Abschlussprobe, bei der die Bevölkerung einen Einblick in den Ablauf eines Ernstfalles erhielt. Mit dabei war die Abteilung bei der Schulung für alle Abteilungen der Gemeinde zum Thema Kaminbrand.

Regelmäßig nehmen die aktiven Feuerwehrleute an Fortbildungen und Schulungen teil, unter anderem für Zugführer und Atemschutzträger. Zwei Neuaufnahmen gab es gleich zu Jahresanfang.

Zu den acht Einsätzen zählte unter anderem der Großbrand eines Wohnhauses in Hohentengen und ein Flächenbrand Richtung Reckingen. Mit neun Brandwachen und fünf Verkehrsdiensten unterstützte die Abteilung die Veranstaltungen der Vereine. Beim großen Narrentreffen am 8. und 9. Februar in Hohentengen werden die Feuerwehrleute aus Lienheim ebenfalls unterstützend dabei sein.

Auch im Dorfleben sind die Lienheimer Feuerwehrleute aktiv, traten beim Bunten Abend auf, machten bei der Adventsbegegnung mit und veranstalteten einen Saujass. Da dieser immer weniger Resonanz erfährt, wird Ende April eine alternative Veranstaltung stattfinden. Gerne gepflegt wird auch die Kameradschaft bei Hocks, Ausflügen, Hochzeiten, Baumstellen und Geburtstagen.

Größte Einnahme der Feuerwehr Lienheim ist die jährliche Alteisensammlung in der Gemeinde.

Für 100 Prozent Probenbesuch erhielten Manuela und Andreas Gampp, Stefan Lehmann, Christian Schäuble und Johannes Sutter ein Präsent und Beifall. Der Probendurchschnitt lag bei 68 Prozent.

„Ganz herzlichen Dank für eure ausgezeichnete Arbeit. Auf die Abteilung Lienheim ist stets Verlass“, gab es ein großes Lob von Bürgermeister Martin Benz für die aktiven Feuerwehrleute und deren Einsatzbereitschaft, dem sich Gesamtkommandant Markus Gampp anschloss. Für die gute Zusammenarbeit dankten Eric Pesler von der Feuerwehr Hohentengen, Martin Morath von der Feuerwehr Küssaberg, Martin Reinhart vom DRK und Gemeinderätin Rosi Drayer.

Bei der Feuerwehr Lienheim sind 26 aktive Feuerwehrleute Mitglied. Außerdem gehören vier Ehrenmitglieder der Abteilung an. Kommandant ist Johannes Sutter, Stellvertreter Boris Scheuble, Schriftführerin Meike Gampp, Kassiererin Simone Hald, Kassenprüfer Manuela Gampp und Jorge Sander.