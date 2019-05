von Sabine Gems-Thoma

Über eine neue Tragkraftspritze im Wert von über 10 000 Euro freut sich die Hohentengener Feuerwehr. Überreicht wurde sie von Raimund Herrmann, stellvertretender Vorsitzender des BGV Badische Versicherungen.

Die BGV lässt jedes Jahr im Rahmen ihres Engagements zur aktiven Schadensverhütung den Gemeinden auf Antrag Spenden zukommen. Vor zwei Jahren stieg die in die Jahre gekommene Tragkraftspritze aus.

Auf Initiative von stellvertretendem Kommandanten Ömer Yüksel und Kommandant Eric Pesler bewarb sich die Gemeinde bei der BGV um einen Ersatz und kam in diesem Jahr zum Zuge. In rund 20 Gemeinden wird jährlich die Arbeit der Feuerwehren in Baden durch Spenden unterstützt.

„Ich betrachte ihre Arbeit mit großem Respekt. Ohne Sie würde vieles in den Gemeinden nicht funktionieren“, übergab Raimund Herrmann das neue Gerät an Bürgermeister Martin Benz und die Kommandanten der Feuerwehrabteilungen. „Es ist uns ein sehr großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit der Anschaffung dieser Tragkraftspritze zu unterstützen.“

Bürgermeister Martin Benz und Eric Pesler dankten für die Spende. Die neue Spritze wird künftig im Löschfahrzeug LF 8/10 der Abteilung Hohentengen mitgeführt. Mit vier Feuerwehrleuten lässt sich die leichtgewichtige Spritze zur Einsatzstelle tragen.

Die leistungsstarke und flexibel einsetzbare Pumpe kann im Ernstfall zusätzlich Löschwasser aus Gewässern bereitstellen, sie kann als Verstärkerpumpe oder selbständig eingesetzt werden.