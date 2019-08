von Ingrid Ploss

Auch in diesem Jahr veranstalten die beiden künstlerischen Leiter Daria Zappa Matesic und Massimiliano Matesic mit ihren Gästen in Kaiserstuhl das Festival der Stille an zwei Wochenenden mithilfe zahlreicher Sponsoren.

Im Kellergewölbe der Kaiserbühne erwartete das Publikum eine Atmosphäre der Intelligenz-Treffen im Salon der 20er Jahre, wo sich gegenseitig Kompositionen, Texte und künstlerische Werke vorgetragen wurden, um erste Rückmeldungen von den Hörenden sowie Anregungen zu erhalten. Nicht zuletzt frönten migrierte Künstlerpersönlichkeiten sehnsuchtsvoll ihrer fernen Heimat. Zahlreiche große Werke erlebten in solch einem Rahmen ihre Erstaufführung aus der Partitur.

Komponist und Dirigent Massimiliano Matesic, geboren in Florenz, lebt in Kaiserstuhl, lehrt Orchesterleitung an der Hochschule für Musik in Freiburg, trat in Europa mit verschiedensten Orchestern auf und rief 2008 das Festival der Stille ins Leben. Gemeinsam mit Maria Chabounia (Gesang) und Peter Niklaus Steiner (Schauspieler und Regisseur) offerierte Matesic (Klavier) zum Auftakt des Festivals eine nostalgische Reise durch die seelische Landschaft Russlands.

Musik von Rimsky-Korsakov, Rachmaninov, Prokofjev sowie Tschaikovsky eingebunden in Textpassagen von Nabokov und Tschechow entführte die Zuhörer in die Weiten Russlands, zu schönen Mädchen und ihren Sehnsüchten und malte Landschaftsbilder der Erinnerung des fernen Heimatlandes.

Mit weicher Sopranstimme beeindruckte Maria Chabounia, im zweiten Teil der Vorstellung teils kokett vorgetragen entsprechend der Anlehnung an die Texte von Anton Pawlowitsch Tschechow. Peter Niklaus Steiner überzeugte mit sprachlicher sowie gestischer Vielfalt und erntete mehrfach Szenen Applaus. Souverän und einfühlsam begleitete Matesic am Klavier. Mit anhaltendem Beifall bedankte sich das Publikum für diesen nostalgischen gelungenen Abend.

Weitere Termine: 30. August, 20.30 Uhr, Weingut Engelhof Hohentengen, Salsa, Samba und Bassa Nova mit Ruben Olivares (Gesang, Gitarre, Percussion), Efrain Retana (Gesang, Gitarre, Percussion) sowie Christian Bazan (Gitarre, Gesang). 31. August, 20.30 Uhr, Kirche Kaiserstuhl, Daniel Hope and Friends, romantische Kammermusik, Daniel Hope und Daria Zappa (Violinen), Natalia Alexandrova Mosca (Viola), Nicola Mosca (Violoncello) sowie Yulia Miloslavskaya (Klavier).