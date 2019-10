von Sabine Gems-Thoma

„Orient & Okzident“ unter diesem Thema wird am Freitag, 8. November, ein außergewöhnliches Konzert in der Gemeindehalle in Hohentengen zu erleben sein. Fazil Say, türkischer Komponist und einer der weltbesten Pianisten, wird zusammen mit dem international renommierten deutsch-schweizerischen Casal-Quartett Musik von Schumann und Mozart sowie Kompositionen von Fazil Say spielen.

Fazil Say, türkischer Komponist und einer der weltbesten Pianisten, begeistert mit seinen hochemotionalen Konzerten. (gt) .Bild: Marco Borggreve | Bild: Marco Borggreve

Fazil Say ist in den großen Konzertsälen der Welt zu Hause, spielt mit den besten Orchestern, ist ein faszinierender Pianist, der nicht nur Klassik-Fans begeistert. In seiner Heimat, der Türkei, ist er ein Megastar.

Wie kam es zu dem Auftritt in Hohentengen?

„Wir kennen uns schon gut fünf Jahre und haben uns bei einem Ensemble-Projekt im Rahmen des Bodenseefestivals kennengelernt“, erzählt Markus Fleck vom Casal-Quartett. Dann ergab sich ein Kompositionsauftrag für das „Festival du Jura“ an ihn und eine gemeinsame Uraufführung. Im Frühjahr absolvierten Say und das Casal-Quartet eine erfolgreiche Tournee durch große Säle bis 1800 Zuhörer in Deutschland und der Schweiz.

Das international renommierte casalQuartett bereichert mit seinen Auftritten immer wieder das kulturelle Leben in der Region. (gt) .Bild:Borocz Balazs | Bild: Borocz Balazs

Jene Musiktitel werden vom 6. bis 9. November in Zürich auf CD eingespielt. „Im Zuge der Produktion haben wir bei seiner Agentur angefragt, ob Fazil Say zu einem Auftritt in Hohentengen bereit wäre – und das Verrückte ist, es hat geklappt“, freut sich Markus Fleck. Fazil Say sei ein offener, direkter, nahbarer Künstler. „Das Besondere bei ihm ist, dass er sowohl ein starker Komponist und als auch Pianist ist, das ist extrem selten. Seine Konzerte sind hochemotional und seine Kompositionen absolut populär“, betont Fleck. Und: Mit seiner Mischung aus traditioneller südosteuropäischer Musik und der westlichen Klassik ist Say ein Brückenbauer zwischen den Kulturen.

Porträtbild Markus Fleck. | Bild: privat

Es ist nicht das erste Mal, dass das Casal-Quartett hochkarätige Musiker in die Gemeinde bringt. „Für uns ist das Konzert zum einen ein Geschenk an die Gemeinde und unseren Wohnort und zum anderen ein Fundraising-Projekt für die CD-Produktion“, sagt Markus Fleck. Das Konzert ist eine gute Gelegenheit, im Hinblick auf die CD-Aufnahme nochmals zusammen live aufzutreten. Toll ist für ihn die Unterstützung des Konzertes durch die Gemeinde, Vereine und das Sponsoring durch die Firma Günthart und die Sparkasse Hochrhein.

Konzerte auf hohem Niveau

Wird es weitere Konzertabende mit außergewöhnlichen Künstlern geben? „Ideen haben wir viele, es ist immer eine Frage der Machbarkeit“, lacht Markus Fleck. „Wir haben das Glück durch unsere Arbeit mit solch exzellenten Künstlern zusammenzukommen. Nachdem die Konzerte immer Highlights waren, müssen wir wohl dabei bleiben“, stellt er weitere Konzerte auf höchstem Niveau in Aussicht. Geplant ist im Idealfall ein zweijähriger Abstand. Jetzt darf man sich auf ein absolutes Feuerwerk und emotionales Highlight freuen, verspricht er.

Zu Personen und Konzert

Zur Person: Fazil Say wurde 1970 in Ankara geboren, studierte 1987 – 1995 in Düsseldorf und Berlin und lebt heute in Istanbul. Er ist ein vielfach ausgezeichneter international gefeierter Pianist und Komponist.

wurde 1970 in Ankara geboren, studierte 1987 – 1995 in Düsseldorf und Berlin und lebt heute in Istanbul. Er ist ein vielfach ausgezeichneter international gefeierter Pianist und Komponist. Zum Quartett: Das 1996 gegründete, international renommierte casalQuartett mit Felix Froschhammer (Violine) aus Lausanne, Rachel Späth (Violine) und Markus Fleck (Viola) aus Hohentengen und Andreas Fleck (Violoncello) aus Zürich, ist unter anderem Preisträger des Echo Klassik.

Das 1996 gegründete, international renommierte casalQuartett mit Felix Froschhammer (Violine) aus Lausanne, Rachel Späth (Violine) und Markus Fleck (Viola) aus Hohentengen und Andreas Fleck (Violoncello) aus Zürich, ist unter anderem Preisträger des Echo Klassik. Zum Konzert: Das gemeinsame Konzert findet am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr, in der Gemeindehalle Hohentengen statt. Karten für 15 gibt es unter Telefon 07742/46 52 und bei der Gemeinde, Telefon 07742/85 30, per E-Mail (info@hohentengen-ah.de).

„Wir verstehen uns als eine Institution, für die Kultur wichtig ist“