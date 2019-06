von Sabine Gems-Thoma

Der FC Hohentengen veranstaltet wieder sein dreitägiges Sportfest am Wochenende unter dem Motto „Sport & Fest“ auf dem Sportgelände des SC Hohentengen. Los geht es am Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr mit dem Internationalen Chris Gems Gedächtnis AH-Turnier mit Mannschaften aus der Region und der benachbarten Schweiz. Für Bewirtung ist gesorgt.

Am Samstag ist ab 12 Uhr Gelegenheit zum Mittagessen. Um 13.30 Uhr ist Turnierbeginn für die Spiele der Dorfolympiade. Hier treten Sechserteams bei Spiel, Spaß und Gaudi in unterschiedlichsten, fantasievollen Disziplinen gegeneinander an. Mit einer Olympionikenparty klingt der Tag aus. Anmeldungen sind kurzfristig noch möglich. Anmeldeformulare gibt es im Vereinsheim, im Edeka-Markt Wagner oder per E-Mail (schohentengen@gmail.com).

Am Montag findet ab 17 Uhr der Handwerkerhock mit Deftigem vom Grill und Bier vom Fass statt. Ab 18 Uhr spielt die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl zur Unterhaltung auf. Und wer Glück hat, kann beim beliebten Ponylotto einen Geldpreis gewinnen.