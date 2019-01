von Sabine Gems-Thoma

Dies wird wohl die letzte Hauptversammlung des Sportclub Hohentengen gewesen sein. Im Sommer soll die Überführung in den 2011 zusammen mit dem FC Eintracht Stetten gegründeten FC Hochrhein Hohentengen-Stetten abgeschlossen und der Verein aufgelöst werden. Vorab wird es dazu eine Mitgliederversammlung geben. Der gesamte Vorstand mit Christian Burkhard und Mike Stark an der Spitze wurde einstimmig wiedergewählt. Etwas Wehmut klang schon mit, als Christian Burkhard die „allenfalls letzte Hauptversammlung des SC Hohentengen“ eröffnete.

Bereicherung für Dorfleben

Der Rückblick des Vorsitzenden zeigte, dass der Verein wieder mit etlichen Anlässen das Dorfleben bereicherte. So wurde das dreitägige Sportwochenende mit AH-Turnier, Dorfolympiade und Handwerkervesper wieder ein voller Erfolg. Es wird dieses Jahr vom 21. bis 24. Juni stattfinden, ebenso der Hemdglunkerball der Alten Herren am Schmutzigen Donnerstag im Vereinsheim. Guten Zuspruch fand das zweite Boule-Turnier auf der Sportanlage. Das Weinfest erzielte bei tollem Sommerwetter wieder ein gutes Ergebnis.

„Die Platzverbreiterung war ein voller Erfolg. Die Mannschaften genießen es. Wir sind froh, dass wir den Schritt gemacht haben“, so Vorsitzender Mike Stark, der Bürgermeister Martin Benz und der Gemeinde für die Unterstützung bei der Realisierung dankte. Aktuelles Projekt ist der Einbau einer automatischen Bewässerungsanlage, die bis zur Rückrunde fertig sein soll. Erneuert werden die Zuschauerbänke und eine Spielerkabine, der Ballfang am Trainingsplatz ausgebessert und eventuell ein festes Vordach installiert. „Dies alles soll auch zur Festigung des Fußballstandortes Hohentengen beitragen“, so Mike Stark.

Bald nur noch ein Fußballverein

Durch die Fusionierung und Überführung der Aktiven, der Jugendmannschaften und Sportabteilungen in den FC Hochrhein sank die Mitgliederzahl auf 132 Passivmitglieder und 28 Aktive in der Alte Herren-Abteilung. Finanziell steht der Verein solide da und ist schuldenfrei. Noch sind einige Voraussetzungen zu schaffen, dass es im Sommer nur noch einen Fußballverein in der Gemeinde geben wird. Froh ist der Vorstand, dass die Entscheidung für einen Kunstrasenplatz auf dem Hartplatz in Stetten gefallen und von der Gemeinde großzügig unterstützt wird. „Wir haben damit hier und in Stetten gute Platzmöglichkeiten“, so Burkhard. Der Platz soll dieses Jahr gebaut werden.

Von den vielen Aktivitäten der AH- Abteilung berichtete Peter Müller. Das Open-Air-Sommerkonzert auf dem Rathausplatz wird wieder stattfinden. Mit den fußballerischen Platzierungen des FC Hochrhein war man zufrieden. Die 1. Mannschaften der Herren und Damen belegen derzeit den 1. Platz, ebenso die B-Jugend. Neuer Trainer der 2. Mannschaft ist Peter Hannuschka.Für die Unterstützung an der Fasnacht überreichte Sibylle Sträsler von der Narrenzunft Hohentengen Fußbälle.