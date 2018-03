Hohentengen a.H. Erstes Familienkonzert der Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl ist ein voller Erfolg

Zum ersten mal hat die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl ein Familienkonzert in Fisibach geboten. Im Zusammenwirken von Kinderchören und Orchester wurde den rund 500 Gästen ein bunter Mix fröhlicher und toller Melodien geboten.

Neues gewagt und viele Zuhörer gewonnen. Das erste Familienkonzert der Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl im Ebianum in Fisibach wurde ein voller Erfolg. Im Zusammenwirken von Kinderchören und Orchester wurde den wohl über 500 Gästen aller Altersklassen ein kurzweiliger bunter Mix fröhlicher, mitreißende und spannender Melodien geboten, für den es jede Menge Beifall und eine Zugabe gab.

Erst einmal musste kräftig nachgestuhlt werden, um allen Zuhörern einen Sitzplatz bieten zu können. Mit so vielen Gästen hatten die Musiker aus Hohentengen und Kaiserstuhl nicht gerechnet.

Zu hören und sehen bekamen sie die Geschichte von Paula (Paula Maier) und ihrer Suche nach dem kleinen Bären Hokai, die begleitet von einer guten Fee (Alexandra Maier) und Geschichtenerzähler Robert Ritzmann rund um die Welt und durch viele schöne Melodien führte. Auf die Reise nahmen das Orchester der Spielgemeinschaft und der Projektchor aus Kinderchor Weiach (Leitung Anna Messerli), Viertklässler der Schule Weiach (Mascha Gemperle) und Schülern der Gemeinschaftsschule Rheintal (Sebastian Benzing) mit.

Gerne folgte das Publikum der schwungvollen Einladung "Follow the beat", entschwebte mit "Up in the sky", stimmte begeistert klatschend ein in das "Oh oho – und die Chöre singen für dich", ehe es mit dem Flugmobil zu den "Highlights from planes" durch manche Turbulenz ging.

Dem Frühlingsgruß der Chorsänger folgte das orchestrale "Cuckoo", fröhlich, keck und munter. Ein Höhepunkt war die Landung von Paula und ihrer Fee im Zoo. Lautmalerisch durch das Orchester illustrierte entwickelte sich in "A day at the zoo" ein tolles Stimmungsbild und auf der kleinen Vorbühne tummelten sich die bunt verkleideten Musikerkinder dazu. Riesenbeifall gab es dafür. Hier fand auch Paula ihren kleinen Freund wieder und mit dem erfolgreichen Filmmedley aus "Moana", und einem extra Applaus für Sängerin Alexandra Maier, ging es zurück in die Wirklichkeit. Noch einmal trumpften die jungen Chorsänger auf und sorgten mit ihren rasant-rhythmischen "Cups" für Begeisterung. "Wir sind überrannt worden", dankte Andrea Menzi, Vorsitzende der Musikgesellschaft Kaiserstuhl, allen am Projekt beteiligten, dem Publikum und insbesondere Dirigent Manuel Wagner und ermunterte zu Ausbildung und Mitwirkung in Orchester und Chor.

"Ich bin total zufrieden. Es war spannend und extrem überraschend, dass so viele Leute da waren. Es war ein toller Einstieg, darauf lässt sich aufbauen", freute sich Manuel Wagner zusammen mit seinen strahlenden Orchestermitgliedern über das gelungene Familienevent.

