Mit dem Schritt zum Notar ist es jetzt amtlich, der Gesangverein Frohsinn wird sich auflösen. Zunehmende Überalterung, keine Aussicht auf jüngere Sänger zur Verstärkung des Männerchores, finanzielle Aspekte und schlussendlich die erfolglose Suche nach neuen Vorsitzenden waren die ausschlaggebenden Gründe. Damit endet die Geschichte des 154 Jahre alten Traditionsvereines. Den Beginn des Gesangvereins dokumentiert der Fund einer Fahne mit der Aufschrift „Gesangverein Hohentengen 1865“ auf der einen, und „Harmonie“ auf der anderen Seite. Wer die Gründer waren, ist nicht bekannt. 1920 erhielt der Chor seinen heutigen Namen „Gesangverein Frohsinn Hohentengen“.

Der Verein spielte nicht nur gesanglich eine große Rolle im Vereinsleben. Als Ensfeldlerchen, Veranstalter des Lumpenballs und Umzugsteilnehmer waren die Mitglieder an der Fasnacht aktiv, richteten am Stephanstag die Theaterabende aus, waren Mitinitiatoren und bis 2011 Mitveranstalter des Hohentengener Weinfestes, sangen den Jubilaren Ständchen, begleiten Volkstrauertag und Weihnachtsgottesdienste und boten viele besondere Konzertabende. Viel Wert wurde immer auf die Pflege der Kameradschaft gelegt. Wohl auch deshalb fiel es schwer, den Entschluss zur Auflösung zu fassen. Allerdings wollte auch niemand mehr vorne dran stehen.

Siggi Kany, seit 2008 Vorsitzender des Vereins, hatte seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen schon ein Jahr zuvor angekündigt und auch sein Stellvertreter stand auf der Hauptversammlung im Frühjahr nicht mehr zur Verfügung. Ein Ersatz war nicht zu finden, so dass nach zwei weiteren Mitgliederversammlungen im Oktober die Auflösung beschlossen wurde. In einer letzten Versammlung im November wurden Roger Harrer und Jan Tschentscher als Liquidatoren gewählt, die jetzt alles weitere abwickeln. Das Vereinsvermögen und Sängerheim gehen an die Gemeinde. Es ist Siggi Kany anzumerken, dass ihm dieser Schritt sehr schwer gefallen ist. 2015 wurde das 150-jährige Jubiläum groß gefeiert.

Der letzte Konzertauftritt in der Gemeinde war beim Freundschaftssingen 2017, mit leider nur wenig Zuhörerresonanz, merkt Siggi Kany enttäuscht an. Maria Krug, Vorsitzende des Chorverbandes Hochrhein, bedauert, dass mit dem Hohentengener Chor drei Chöre in den vergangenen fünf Jahren aufgeben mussten. „Männerchöre haben es schwer, weil viele Männer durch Beruf und Familie in Anspruch genommen werden und keine Zeit haben, abends in die Probe zu gehen.“ Auch Bürgermeister Martin Benz lässt das Aus nicht unberührt. „Es ist traurig, wenn ein Stück Kultur sich auflöst.“