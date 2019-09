von Sabine Gems-Thoma

Die Schwimmbadsaison neigt sich dem Ende zu. Der Badebetrieb im Hauptort Hohentengen ist bereits eingestellt, im Lienheimer Bad ist noch bis Montag, 9. September, die Möglichkeit, zu schwimmen, gegeben. Es war eine gute, angenehme und auch wieder anstrengende Saison mit vielen Badegästen und ohne Zwischen- oder Unfälle, resümieren Carola Schreck und Josef Wölfle, die in Hohentengen und Lienheim dafür sorgen, dass bei den Bädern und Campingplätzen alles gut läuft und die Kioske betreiben.

Offiziell endet die Badesaison am kommenden Montag, 9. September. Da Schwimmmeister Peter Winzenburg erkrankt ist und keine Vertretung zur Verfügung stand, war in Hohentengen bereits am Dienstag Schluss mit dem Badebetrieb. „Jetzt kommen eh nicht mehr viele Badegäste“, weiß Carola Schreck, die seit 2014 zusammen mit ihrer Familie Schwimmbad und Kiosk, seit 2016 auch den Campingplatz, betreut und dabei immer gute Unterstützung durch Aushilfskräfte hatte.

Mit etwas Wehmut blickt sie auf die Saison: Es ist ihre letzte, denn aus gesundheitlichen Gründen ihres Mannes geben sie die Tätigkeit im Freibad Hohentengen zur neuen Saison auf. „Der Start in die Saison war aufgrund des Wetters verhalten, im Juni wurde es durch die warmen Temperaturen ganz schön stressig. Insgesamt war es eine schöne Saison“, sagt sie im Rückblick.

Ein bisschen Ärger

Sehr gut funktioniert habe die Zusammenarbeit von Schwimmmeister und Tauchschule Hohentengen bei der Badaufsicht. Und Carola Schrecke bricht auch eine Lanze für die Jugendlichen: „Da gab es dieses Jahr überhaupt keinen Ärger.“ Ihr habe die Arbeit immer Spaß gemacht. „Man hat viele nette Menschen kennengelernt, beim Camping kommen sie aus aller Herren Länder. Schön war immer der Stammtisch.“ Die Möglichkeit, sich hier zu treffen und auch Essen zu können, haben demnach viele Menschen geschätzt. „Was mitunter mühsam war, ist die Ungeduld der Leute. Und ein großes Problem ist die Parksituation beim Bad, da gab es auch Ärger“, sagt Schreck.

Fest zum Abschied

Einen Nachfolger für das Ehepaar Schreck gibt es noch nicht. „Ich hoffe, dass die Gemeinde jemanden findet, der Spaß an der Sache hat. Man muss es gerne machen.“ Mit einem Fest verabschieden sich am 14. September Carola und Reinhold Schreck, es gibt Haxen und Steak vom Grill, dazu Livemusik von den Herderner Dorfmusikanten. Dann geht es ans große Aufräumen und ein paar Tage in die Ferien.

Abschwimmen in Kostümen

In Lienheim endet die Badesaison mit dem traditionellen Abschwimmen am Sonntag um 16 Uhr, zu dem die Schwimmer kostümiert kommen und Josef Wölfle als Neptun erscheint. Für die Kinder gibt es ein Eis, für die Erwachsenen ausnahmsweise ein Getränk am Beckenrand. Besucherzahlen liegen auch ihm noch nicht vor, aber es war eine gute, angenehme Saison, ohne jegliche Zwischen- oder Unfälle, resümiert er. „Durch ein paar Regentage war es ein bisschen entspannter als letztes Jahr mit annähernd so vielen Besuchern. Für mich war es sehr zufriedenstellend.“ In Lienheim ist der Kiosk noch bis Ende Oktober geöffnet.