Hohentengen a. H. Einbrecher machen fette Beute

Beute im Wert von über 100 000 Euro haben Einbrecher in einer Villa in Hohentengen gemacht.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat der Eigentümer des Anwesens den Einbruch nach zweiwöchiger Abwesenheit am vergangenen Freitagabend entdeckt. Eine Balkontüre im ersten Obergeschoss war aufgehebelt worden. Die Täter haben laut Polizeiangaben einen mobilen Tresor, mehrere Laptops, Fernseher und Spielkonsolen mitgenommen. Zum Abtransport entwendeten sie aus der Garage eine Mercedes-Limousine CLA 4.5 AMG mit Schweizer Kennzeichen. Allein der entwendete Pkw hat einen Neuwert von 100 000 Euro. Den Zündschlüssel hatten die Täter im Haus gefunden. Die Tat muss zwischen dem 20. Dezember und dem 5. Januar erfolgt sein. Einem Anwohner war am Neujahrstag zur Mittagszeit das Auspuffgeräusch eines Pkws aufgefallen, das er dem Mercedes seines Nachbarn zuordnete. Das Fahrzeug ist nicht wieder aufgetaucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07741/8316-0 entgegengenommen.