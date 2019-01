Hohentengen a.H. vor 4 Stunden

Einbrecher erbeuten Bargeld und Zigaretten im Wert von über 2.000 Euro

Beim Einbruch in ein Geschäft an der Hauptstraße in Hohentengen haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag laut Polizeiangaben Bargeld und Zigaretten im Wert von mehr als 2000 Euro erbeutet.