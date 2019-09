von Sabine Gems-Thoma

Sommer, Sonne, heiße Rhythmen: Es war ein herrlicher Sommertag, der mit den mitreißenden lateinamerikanischen Klängen der Freiburger Band Cheveres um den chilenischen Sänger Rubén Olivares einen perfekten Ausklang fand. Im Rahmen des Festivals der Stille standen auf dem Hohentengener Engelhof Salsa, Samba, Bossa Nova und Bolero im Mittelpunkt – und die drei Musiker begeisterten das Publikum restlos.

Schon seit einigen Jahren ist das Weinforum des Engelhofs Konzertstätte des mehrtägigen Festivals der Stille, das vor elf Jahren von dem Kaiserstuhler Künstlerehepaar Daria Zappa und Massimiliano Matesic ins Leben gerufen wurde und jedes Jahr aufs Neue hochkarätige Musiker präsentiert. Und so freute sich Georg Netzhammer auch im Namen der beiden künstlerischen Leiter, an diesem Abend die drei in Freiburg lebenden Musiker Rubén Olivares aus Chile, Efrain Retana aus Costa Rica und Christian Bazán aus Peru im vollbesetzten Forum begrüßen zu können.

Leidenschaft und voller Gefühl

Gleich der Einstieg mit den Klängen von „Buena Vista Social Club“ nahm mit in die afrikanisch geprägte lateinamerikanische Klangwelt mit ihren bestechenden Rhythmen, temperamentvollen, aber auch sehr melancholischen, leidenschaftlichen Melodien voller Gefühl. Bekanntes und weniger Bekanntes und auch Eigenes war zu hören. Und es dauerte nicht lange, bis die ersten Gäste mit Hände und Füße mitzuwippen begannen.

Percussions, zwei Gitarren, die ausgezeichneten Stimmen von Rubén Olivares, der als ausgebildeter Tenorsänger auch in der Oper unterwegs ist und mit kraftvoller, ausdrucksstarker Stimme faszinierte, Efrain Retana und Christian Bazán machten Lust auf immer mehr. „Was wollt ihr hören?“, „Salsa“, kam die Antwort aus dem Publikum, eine kurze Verständigung der Musiker und es ging los – dass man es mit der Programmabfolge nicht so genau nehmen werde, hatten die spielfreudigen Musiker gleich zu Anfang des Konzerts angemerkt.

Auftritt macht gute Laune

Hatten die ersten bereits gewagt mitzutanzen, wurden es nach der Pause und dem Lied um Comandante „Che Guevara„ einige mehr, die es nicht mehr auf ihrem Stuhl hielt. Begeisterter, rhythmischer Beifall, Klatschen und Pfiffe – erst nach mehr als 20 Liedvorträgen war wirklich Schluss und ein spannender, mitreißender, gefühlvoller Sommerabend, der Spaß und gute Laune machte, fand ein Ende. „Hoffentlich bis ein nächstes Mal“, dankte Rubén Olivares den Veranstaltern, den Gastgebern vom Engelhof und dem begeisterten Publikum, das dagegen sicher nichts einzuwenden hätte.