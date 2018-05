Hohentengen Ein erster Schritt hin zum neuen Gewerbegebiet in Hohentengen ist getan

Ein erster Schritt hin zum neuen Gewerbegebiet in Hohentengen ist getan

Planer stellen den Entwurf für das Gewerbegebiet Riedäcker-Höhen im Gemeinderat vor. Die nötigen Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur sorgen für Diskussionen.

Der Entwurf für einen Bebauungsplan des Gebiets Riedäcker-Höhen wurde im Gemeinderat Hohentengen vorgestellt. Damit ist ein erster Schritt zur Erweiterung des Gewerbegebiets im Osten von Hohentengen getan. 2,6 Hektar Fläche sollen dafür überplant werden. Im Gemeinderat entwickelte sich eine längere Diskussion über die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen für die Ackerflächen.

Eigentümer der Flächen ist die Gemeinde Hohentengen. Den Planungsentwurf stellte Elmar Maier vor. Eine naturschutzfachliche Einschätzung wurde im Auftrag der Gemeinde vom Büro Landschaftsarchitekten Burkhard-Sandler erarbeitet. Die 2,6 Hektar große Fläche schließt sich an das Gewerbegebiet Äußeres Ensfeld an und besteht überwiegend aus intensiv genutzten Ackerflächen und einer wilden Deponie. Begrenzt wird das Gebiet durch einen Feldweg und die L 161.

Die Zufahrt soll über die Verlängerung der bestehenden Gewerbestraße erfolgen. Der Feldweg würde zu einer Einbahnstraße ausgebaut, die in die L 161 mündet und als Ausfahrt dient. Für die Gebäude sind maximal drei Geschosse mit einer Höhe von zwölf Metern zulässig, die Dachneigung wurde auf bis zu 25 Grad festgelegt.

Um einen Ausgleich für den Verlust von verschiedenen Biotoptypen, Jagdhabitaten von Tieren, Ackerflächen, Versickerungsflächen und Einzelbäumen sowie die erforderliche Versiegelung zu schaffen, wurden als Kompensationsmaßnahmen unter anderem das Anlegen privater Grünflächen, die Erweiterung einer Feldhecke, die Entwicklung einer Magerwiese, Baumpflanzungen und extensive Dachbegrünungen auf 50 bis 70 Prozent der Dachfläche vorgeschlagen.

Skeptisch äußerte sich Gemeinderat Peter Schanz (Grüne) zum Kernstück Dachbegrünung, das zwar eine sinnvolle Maßnahme sei, aus Kostengründen aber von Bauwilligen eher nicht realisiert werde. Sein Fazit: „Das ist nicht durchsetzbar.“

Planer und Bürgermeister sahen dies anders. Wenn eine Dachbegrünung im Bebauungsplan festgeschrieben sei, gebe es für ein Baugesuch ohne diese keine Baugenehmigung. Auch beim Ausgleich über Flächen entstünden Kosten, die auf die Grundstücke umgelegt werden müssten. „Wir sind ganz am Anfang und können noch schauen, wo andere und weitere Möglichkeiten zum Ausgleich liegen“, so Bürgermeister Martin Benz. Mit der vorgestellten Planung, die eine Dachbegrünung von 50 Prozent vorsieht, geht es jetzt in die frühzeitige Behördenbeteiligung. Interessenten für Grundstücke im neuen Gewerbegebiet gebe es bereits. 2000 Quadratmeter Fläche sind für das neue Rechenzentrum des Eigenbetriebs Moderne Kommunikationstechnologie vorgesehen.