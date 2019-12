von Sabine Gems-Thoma

Für die Weihnachtsmarktbesucher auf dem Rathausplatz in Hohentengen gab es dieses Jahr Neues zu entdecken: Rainer Thoma aus Herdern war erstmals mit einem Stand dabei und hatte an die zwei Duzend wunderschöne handgefertigte Weihnachtskrippen zum Verkauf ausgestellt. Bei den Besuchern stießen die Unikate auf sehr gute Resonanz.

Die vielen schönen Details machen die Krippen von Rainer Thoma zu etwas Besonderem. Das ganze Jahr über hat er in seiner Kellerwerkstatt über 20 Krippen hergestellt und sie am Hohentengener Weihnachtsmarkt zum Verkauf angeboten. Bilder: Sabine Gems-Thoma | Bild: Sabine Gems-Thoma

Rainer Thoma ist kein Unbekannter in der Gemeinde, allerdings kennt man ihn eher als Metallbauer und ehemaligen Inhaber der Firma „Metallbau Thoma„, die heute Sohn Christian leitet. Immer noch ist er täglich in der Firma anzutreffen und arbeitet teilzeitmäßig mit. Jetzt allerdings hat er auch einmal Zeit für ein Hobby. Und das hat er im Krippenbauen gefunden.

Hohentengen a.H. Feines und Dekoratives gab es beim Weihnachtsmarkt in Hohentengen Das könnte Sie auch interessieren

Auf die Idee kam er durch ein Gespräch mit Andreas Hampe, Vorsitzender des Hohentengener Gewerbevereins und Organisator des Weihnachtsmarktes, der es gerne sähe, wenn wieder mehr Stände mit Handwerklichem vertreten wären.

Mit einem Buch fing es an

Krippenbauen, das konnte er sich vorstellen. Mit dem Erlös wollte er eigentlich den Männergesangverein Frohsinn unterstützen, bei dem er als Tenorsänger 21 Jahren dabei war – bis zu dessen Auflösung vor kurzem. Begonnen hat Rainer Thoma mit dem Bau der Krippen letztes Jahr vor Weihnachten. Von seiner Tochter bekam er ein Buch über Krippenbau geschenkt.

22 Krippen angefertigt

„Die erste hatte ich schon im Kopf und vor Weihnachten angefangen. Es war eine einfache Krippe und der Stall etwas zu hoch geraten“, schmunzelt er. Jede der 22 über das Jahr angefertigten Krippen sieht anders aus: ein einfacher Holzstall, der im Allgäu oder Schwarzwald stehen könnte, orientalisch anmutende Krippen oder, und das sieht ganz besonders aus, sie wurde aus einem Wurzelstock gefertigt. „Die kam besonders gut an“, freut sich Rainer Thoma.

Material findet er in der Natur

Sein Material findet er in der Natur: angeschwemmte Holzstücke, Moos und Äste aus dem Wald, oder es wird aus in der Firma anfallendem Verpackungsmaterial recycelt. „Auf der Suche nach alt aussehenden Holzstücken kam ich darauf, Paletten mit der Kreissäge entsprechend zurecht zu sägen“, so wirken die Krippen sehr natürlich. Mit Gips werden Steinwände geformt, dem Grün schon ´mal mit etwas Farbe nachgeholfen.

Zur Person Rainer Thoma (76) ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder. Mit seiner Frau Rosi wohnt er in Herdern. 1980 gründeten sie den Betrieb „Metallbau Thoma„ im Gewerbegebiet Hohentengen, 2008 übergab er den Betrieb an seinen Sohn Christian. Bis heute arbeitet er gerne noch jeden Tag mit im Betrieb.

Schön sind die vielen Details: ein Kiesweg, Heu und Stroh, Bäume und Büsche, alte Sprossenfenster, eine Holzleiter, ein Spaltstock mit Axt und Holzscheiten, ein Bänkle – es gibt vieles zu entdecken. Alle Krippen sind mit einer Beleuchtung ausgestattet. 30 bis 40 Arbeitsstunden dauert es, bis das kleine Kunstwerk fertig ist. Zwischen 130 und 180 Euro kosten sie. Von den 22 Werken sind fast alle verkauft worden. „Da war ich überrascht, dass es so gut ankommt“, freut sich der Krippenbauer. Die noch übrig sind, können beim Weihnachtsbaumverkauf von Uwe Hecht in der Hauptstraße von Hohentengen (schräg gegenüber vom Gasthaus „Loewen“) angeschaut werden. Bei so gutem Anklang ist klar, dass er weitermacht, Ideen sind genug vorhanden. „Meine Tochter hat gemeint, nächstes Jahr gehen wir auch nach Lottstetten auf den Weihnachtsmarkt“ – bis dahin bleibt allerdings noch einiges zu tun.