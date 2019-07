von Sabine Gems-Thoma

Für ihr jahrzehntelanges großes ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwohl wurden in der Gemeinderatssitzung drei Gemeinderäte besonders geehrt: Elmar Maier (CDU) ist seit 43 Jahren, Bert Kelz (Freie Wähler) seit 25 Jahren und Markus Wehrle (Freie Wähler) seit 20 Jahren kommunalpolitisch tätig. Als Dank und Anerkennung überreichte ihnen Bürgermeister Martin Benz Ehrennadel und Ehrenstele des Gemeindetages Baden-Württemberg.

Gemeinwohl der Gemeinde

„Wie wunderbar ist es doch, das niemand auch nur einen einzigen Augenblick warten muss, bevor er beginnen kann, die Welt zu verbessern“, zitierte Bürgermeister Martin Benz aus dem Tagebuch der Anne Frank und hob die besondere Leistung der drei zu Ehrenden für das Gemeinwohl und die Förderung der Gemeinde hervor.

„Sie leisten Ihren Beitrag, unsere kleine Welt zu verbessern“, dankte er für das herausragende ehrenamtliche Engagement, die Übernahme von Verantwortung und damit die Bereicherung des Gemeinwesens. „Über Jahrzehnte hinweg habt ihr unser Gemeinwesen in besonderem Maße mitgestaltet, habt die Lebensqualität und das Miteinander und den Zusammenhalt in unserer dörflichen Gemeinschaft gestärkt“, und damit auch die lebendige Demokratie und kommunale Selbstverwaltung.

Markus Wehrle war nicht nur 20 Jahre Gemeinderat, auch lange Jahre Fraktionssprecher, war bis zu dessen Auflösung Mitglied im Betriebsausschuss der Gemeindewerke, ist Mitglied im Aufsichtsrat der EVKR und der Arbeitsgruppe Pfarrwiese. Von 2009 bis 2014 war er zweiter Bürgermeisterstellvertreter. Bert Kelz ist seit 25 Jahren Gemeinderat, war stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss der Gemeindewerke, ist seit der Gründung der MKTH-GmbH Aufsichtsratsmitglied und seit 15 Jahren zweiter und erster stellvertretender Bürgermeister. Beiden dankte Martin Benz für ihr riesengroßes Engagement und die konstruktiv kritische bis freundschaftliche Zusammenarbeit.

Seit 1971 ist Elmar Maier, mit einer Periode Unterbrechung, im Gemeinderat. In diesen 43 Jahren „hast du mit deinem Wissen, deiner Erfahrung, deiner Vitalität einen im positiven Sinne wahnsinnigen Beitrag für unser gesellschaftliches, soziales und politisches Leben in unserer Gemeinde geleistet“, dankte er Elmar Maier, der lange Jahre Fraktionssprecher war, 24 Jahre Mitglied im Gemeindeverwaltungs- und Schulverband, Mitglied in der Arbeitsgruppe Pfarrwiese und seit elf Jahren erster und zweiter stellvertretender Bürgermeister ist, für die äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit.Ausdrücklicher Dank und Blumen gingen auch an die Familie der Geehrten, die die politischen Ambitionen mitgetragen und damit eine wichtige Unterstützung gewährt haben. Für die CDU-Fraktion sprach in der Sitzung Fraktionssprecher Richard Wagner Elmar Maier Dank insbesondere für die maßgebliche Beteiligung an der städtebaulichen Entwicklung aus. „Wir wünschen uns noch viele gemeinsame Jahre im Rat.“