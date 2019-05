Bald ist es soweit – der Musikverein Stetten-Bergöschingen steht in den Startlöchern für drei tolle Festtage. Vom 17. bis 19. Mai ist der Verein Ausrichter des Bezirksmusikfestes im Bezirk 3. Geboten wird Blasmusik für jeden Geschmack, sei es mit traditioneller und moderner Blasmusik durch die zehn Gastvereine, im Brass Stil von „Brotäne Herdepfl“, oder rockig mit „Slamjam“.

Da gibt es nur eines – Mitfeiern rund um das Sportgelände in Stetten. Seit gut einem Jahr laufen die Vorbereitungen für die drei Festtage. „Wir wollen ein breites Publikum ansprechen, für jedes Alter ist etwas dabei“, sagt Alexander Hupfer vom Organisationskomitee. Und Tanja Burkhard-Wehrle freut sich, dass alle Vereine aus dem Bezirk mitmachen, um sich und ihre Musik zu präsentieren.

Los geht es am Freitag, 17. Mai, ab 17 Uhr mit dem Handwerkervesper und den Musikvereinen aus Erzingen, Lienheim und Geißlingen. Anschließend wird die zehnköpfige Band „Brotäne Herdepfl“, bekannt aus dem SWR 4 Blechduell, mit ihrer Brass-Dance-Musik sowie DJ Robin für Stimmung sorgen. Am Samstag, 18. Mai, ist Partynacht mit der Kultband „Slamjam“ und Rock- und Popmusik von den 80er Jahren bis zu aktuellen Hits.

Der Vorverkauf läuft bereits (E-Mail an: karten@mvst.de oder bei jedem Musiker), Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Sonntag, 19. Mai, beginnt mit einem Zeltgottesdienst um 10 Uhr, mitgestaltet vom Kirchenchor Hohentengen-Stetten. Anschließend spielen ab 11.15 Uhr der Musikverein Altenburg und die Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl zum Frühschoppenkonzert und gibt es Gelegenheit zum Mittagessen.

Höhepunkt des dreitägigen Bezirksmusikfestes ist sicher das Marschmusikdefilee der zehn Vereine aus dem Bezirk und der Gesamtchor ab 13.45 Uhr. Die gesamte Marschstrecke findet auf dem Sportplatz statt und kann so von den Zuschauern gut mitverfolgt werden. Im Anschluss werden die Ehrungen für 25 Mitgliedschaft im Blasmusikverband vorgenommen.

Im Festzelt unterhalten ab 15 Uhr die Musikvereine aus Dettighofen, Riedern-Bühl, Rechberg, Lottstetten und Grießen. Ein Spielmobil bietet den Kleinen Gästen Abwechslung und eine Kaffeestube ist eingerichtet. 110 Helfer werden im Einsatz sein, damit alles reibungslos klappt. Was wünschen sich die Mitglieder für das große Fest? „Ein volles Zelt, dass die Leute gerne kommen, lange bleiben und bei guter Laune friedlich zusammen feiern“, sagt Tanja Burkhard-Wehrle.

Der Verein

Der Musikverein Stetten-Bergöschingen ist Mitglied im Bezirk 3 des Blasmusikverbandes Hochrhein und richtet vom 17. bis 19. Mai das diesjährige Bezirksmusikfest auf dem Sportgelände in Stetten aus. Dem Bezirks 3 gehören außerdem die Musikvereine Altenburg, Dettighofen, Erzingen, Geißlingen, Grießen, Hohentengen-Kaiserstuhl, Lienheim, Lottstetten, Rechberg und Riedern-Bühl an. Vorverkauf für den Samstagabend mit Slamjam ist per E-Mail unter: karten @mvstb.de oder bei jedem Musiker möglich, Tischreservierungen ab acht Personen. Mehr zum Musikverein unter www.mvsb.de