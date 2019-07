Lienheim – Es ist wieder soweit: Der Musikverein Lienheim lädt zum dreitägigen Dorffest ein. Von Samstag, 29. Juni, bis Montag, 1. Juli, heißt es mitfeiern im und um das große Festzelt beim Sportplatz bei der angesagten baden.fm Schwarzwald-Party mit DJ Padi, dem Stelldichein der Blasmusik und zünftigem Handwerkervesper mit Kinderprogramm.

Jedes Jahr wollen die Mitglieder des Musikvereins Lienheim an ihrem traditionellen Dorffest den zahlreichen Gästen etwas Besonderes bieten. Dieses Mal ist es am Samstagabend, 29. Juni, unter dem Motto „Tradition trifft auf Moderne“ eine Party mit besonderem Konzept. Die „baden.fm Schwarzwald-Party“ des Radiosenders baden.fm aus dem Freiburger Raum bietet einen Mix von Party, Disco, Spiel und Spaß vor eigens mitgebrachter Schwarzwaldkulisse, mit stilechter Bar und Bühnenaufbau. Die Hits aus den 80er, 90er Jahren bis heute legt DJ Padi, Patrick Boller-Berger, der aus Lienheim stammt, auf und bietet neben mitreißender Musik ein Gaudi-Mitmachprogramm für alle. Einlass ist ab 20 Uhr für Gäste ab 16 Jahren.

Der Sonntag, 30. Juni, gehört der Blasmusik und beginnt um 9.15 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zelt unter der Mitwirkung des Kirchenchors

St. Oswald. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit Gelegenheit zum Mittagessen. Musikalisch unterhält der Musikverein Luttingen. Den Konzertnachmittag gestalten ab 13 Uhr der Musikverein Oberwihl, ab 14.30 Uhr der Musikverein Lembach und ab 16 Uhr der Musikverein Aispel-Rohr. Am Montag, 1. Juli, wird in gemütlichem Rahmen weiter gefeiert. Ab 15 Uhr ist Kindernachmittag mit buntem Programm für „Jung und Alt“ und es gibt Kaffee und eine reiche Auswahl an feinen Torten und Kuchen. Ab 16 Uhr wird zum zünftigen Handwerkervesper mit Schweinshaxen und Meterbier aufgetischt. Für die flotte musikalische Note sorgen ab 18 Uhr der Musikverein Harmonie Lottstetten und ab 20 Uhr der Musikverein Eberfingen.

Programm