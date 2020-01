von Sabine Gems-Thoma

90 Jahre wird der Musikverein Stetten-Bergöschingen dieses Jahr alt, dennoch zeigt er sich frisch und gut aufgestellt. Gefeiert wurde schon vergangenes Jahr mit dem Bezirksmusikfest. Veränderungen gab es bei den Wahlen: Vorsitzende ist weiterhin Tanja Burkhard-Wehrle, neu sind als zweiter Vorsitzender Robin Hack und als dritter Vorsitzender Marius Schäuble.

Der Verein Der Musikverein Stetten-Bergöschingen hat 60 Aktivmitglieder, 16 Nachwuchsmusiker in Ausbildung und 380 Passivmitglieder. Vorsitzende ist Tanja Burkhard-Wehrle, Kontakt unter Telefon 07742/85 87 05, oder per E-Mail (vorstand@mv-stetten-bergoeschingen.de). Dirigent ist Rainer Hack. Der Probentag ist derzeit freitags im Vereinsheim beim Sportgelände des FC Hochrhein in Stetten. Mehr zum Verein finden Sie hier

Ausgesprochen gute Stimmung herrschte im voll besetzten Gasthaus „Hirschen“ bei der Hauptversammlung des Musikvereins. Herzlich und humorig ging es zu beim Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr. Lang war die Liste derer, denen die Vorsitzende Tanja Burkhard-Wehrle für ihre Unterstützung persönlich dankte.

Große Herausforderung und Aufgabe für alle war die Ausrichtung des Bezirksmusikfestes. Da sich kein anderer Ausrichter gemeldet hatte und 2020 viele Großereignisse in der Gemeinde Hohentenen anstehen, hatte der Verein 2019 die Ausrichtung übernommen. „Durch ein gutes Miteinander haben wir diesen Kraftakt bewältigt und zusammen ein tolles Fest auf die Beine gestellt“, resümierte die Vorsitzende. Weiterer Höhepunkt war das Herbstkonzert vor zweimal vollem Haus.

Neu in die Reihe der Aktiven des Musikvereins Stetten-Bergöschingen wurden (von links) Gianina Bergmann, Marvin Laub, Louis Laub und Wiedereinsteigerin Sabrina Wierer aufgenommen. Im Bild fehlt Nathalie Zimmermann, ebenfalls neu dabei. | Bild: Gems-Thoma, Sabine

Neu organisiert wurde die Jugendausbildung durch die Kooperation mit der Musikschule Küssaberg und den Anschluss an das Jugendorchester Klettgau. Auch eigene Musiker bilden weiterhin aus. Im vergangenen Jahr waren 20 Jugendliche in Ausbildung, vier konnten in die Reihen der Aktiven übernommen werden. Auftritte gab es in der Gemeinde und auch auswärts.

Von einem Plus in der Kasse berichtete Sabine Ensinger und gab bekannt, dass der Verein auf 380 Passivmitglieder zählen kann. Die 48 Proben wurden zu 80,2 Prozent besucht. Nie gefehlt hatten Lars Eitel und Alfons Burkhard-Wehrle.

Auch künftig wird der Musikverein Unterhaltung in allen Facetten bieten, ein Garant für den Erfolg, sagte Dirigent Rainer Hack. Großes Lob zollte er den Nachwuchsmusikern und dem eingeschlagenen Weg in der Jugendausbildung. „Musik kann Emotionen auslösen, auf dass es uns auch 2020 wieder gelingt“, wünschte Hack. „Ein herzliches Dankeschön für euer tolles Auftreten und die Repräsentation der Gemeinde“, mit diesen Worten dankte Bürgermeister Martin Benz dem engagierten Verein.

Kein Problem waren die Wahlen. Vorsitzende bleibt Tanja Burkhard-Wehrle, zweiter Vorsitzender ist Robin Hack (bisher dritter), dritter Vorsitzender Marius Schäuble (neu), Kassiererin Sabine Ensinger, Protokollführerin Alina Vaccaro-Zimmermann (neu), neue Jugendleiterin Petra Reiter, Vizedirigent Lothar Burkhard-Wehrle, Materialwart Wolfgang Philipp, Festwirtin Katharina Hübner, Beisitzer Alexander Hupfer, Armin Hupfer und Katja Ebner, Jugendvertreterin Marion Strittmatter; Kassenprüfer sind Thomas Strittmatter und Andreas Kübler. Unter kräftigem Beifall dankte Matthias Bachmann, der scheidende zweite Vorsitzende, im Namen aller der beliebten Vorsitzenden Tanja Burkhard-Wehrle für ihr großes Engagement.