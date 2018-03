Hohentengen Die finanzielle Lage bereitet dem Gesangvereins Frohsinn Hohentengen Sorgen

Der Gesangvereins Frohsinn Hohentengen vermietet künftig sein Sängerheim für Feiern. Der Wegfall der Mitarbeit beim Weinfest bringt jährlich ein Defizit.

Ehrungen und Wahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Gesangvereins Frohsinn Hohentengen. Auch weiterhin wird Siegfried Kany dem Männergesangverein vorstehen. Um die Vereinskasse aufzubessern und im Kernort Hohentengen einen Festraum anzubieten, kann das Sängerheim künftig für Gesellschaften angemietet werden.

Eine ausführliche Analyse der Kassensituation legte Kassierer Thomas Breitmoser vor. Seit der Gesangverein nicht mehr Mitveranstalter des Weinfestes ist, da der Aufwand für die Mitglieder nicht mehr zu stemmen war, fehlen demnach wesentliche Einnahmen. Das macht sich durch ein jährliches Minus in der Kasse bemerkbar. Noch hat der Verein Reserven, „aber es muss gegengesteuert werden". Beiträge und Spenden reichen nicht aus, um die Kosten für Vereinsheim und Dirigent zu decken“, sagte der Kassierer. 2017 wurde eine Beitragserhöhung auf 50 Euro im Jahr beschlossen.

Um auch im Kernort Hohentengen einen Raum für private Feiern anbieten zu können, wurde zusammen mit der Gemeinde vereinbart, das Vereinsheim auch für andere Anlässe zu vermieten. Bis zu 60 Personen finden darin Platz. Mit dem Besuch des Freundschaftssingens im vergangenen Jahr, an dem zehn Chöre teilnahmen, zeigte sich Vorsitzender Siggi Kany nicht zufrieden. „Es waren leider nur wenige Gäste aus der Gemeinde da“, bedauerte er. „Für 2018 ist noch offen, was wir konzertmäßig machen wollen.“ Seine Sängerkameraden hielt er an, weiter nach neuen Mitgliedern Ausschau zu halten.

Kurz und bündig resümierte Dirigent Christian Seidel seine Arbeit mit den Sängern: „Mir macht es immer noch sehr viel Spaß mit euch und ich hoffe, es geht so gut weiter.“ Bislang ist für dieses Jahr die Teilnahme an zwei Chorsingen in der Schweiz geplant. Die 34 Proben und sechs Anlässe im vergangenen Jahr wurden zu 80,1 Prozent von den 28 aktiven Sängern besucht, gab Hansjürgen Bachmann bekannt. „Gold“ gab es für Wolfgang Burger, der nur zweimal gefehlt hatte.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft und aktives Singen beim Gesangverein Frohsinn wurde Alexander Kienzler mit Urkunde und Weinpräsent ausgezeichnet, für 25 Jahre wurde Kuno Mai geehrt. Einstimmig fiel die Wahl des Vorstands aus. Vorsitzender bleibt Siggi Kany, Stellvertreter Willi Kobler und Schriftführer Friedl Weidner. Detlef Feige ist neuer Kassierer, Kassenprüfer bleiben Kuno Mai und Bernhard Mayer. Bürgermeister Martin Benz wünschte weiterhin viel Spaß bei den Proben. „Es würde mich riesig freuen, wenn eure Auftritte mehr Gehör finden. Das Liedgut des Freundschaftssingens war etwas für Jung und Alt.“